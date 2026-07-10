Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Analytici otáčejí. Očekávání zisků evropských firem rostou nejrychleji za dva roky

Analytici otáčejí. Očekávání zisků evropských firem rostou nejrychleji za dva roky

10.07.2026 14:10
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Negativní revize patřily v posledních letech v Evropě ke standardu. Nyní jsou však analytici ohledně výhledu na zisky evropských firem optimističtější.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026
09.07.2026 13:56
Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026
Přinášíme Vám kalendář výsledkové sezóny v západní Evropě za druhé čtv...
Čínský šok 2.0, jeho přínosy a negativa pro Evropu
07.07.2026 6:07
Čínský šok 2.0, jeho přínosy a negativa pro Evropu
Skupina ekonomů z Bank of Italy poukazuje na to, že „vývoz čínského zb...
PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme
01.07.2026 12:06
PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme
Co bude v příštích desetiletích nejcennější komoditou? Podle investora...
Investiční výhled na druhé pololetí: Hlavní makro teze a rizika
07.07.2026 12:05
Investiční výhled na druhé pololetí: Hlavní makro teze a rizika
Jaké faktory budou v druhé polovině roku určovat vývoj světových trhů?...
Mistrovství světa ve fotbale a americko-evropská přetahovaná
07.07.2026 17:10
Mistrovství světa ve fotbale a americko-evropská přetahovaná
Možná se mi to jen zdá, ale poslední dobou se obevuje mezi ekonomy i v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.07.2026
14:10Analytici otáčejí. Očekávání zisků evropských firem rostou nejrychleji za dva roky  
12:22Perly týdne: Červená karta pro Američany a klesající dynamika akcií malých firem
11:02Volkswagen spouští jednu z největších proměn ve své historii. Omezí výrobu i nabídku modelů
10:51Techy korigují včerejšek, ale trhy mezitím podporuje obnovení jednání s Íránem  
10:41ExxonMobil může těžit z návratu geopolitických rizik. Má prostor pro růst akcií  
9:24O easyJet se rozhořel boj. Apollo nabídlo víc než konkurence a získalo podporu vedení
9:01Rozbřesk: Polská centrální banka drží sazby, Glapiński se nebrání podzimnímu snížení
8:54Babiš otevřel debatu o IPO Letiště Praha, ČNB varuje před návratem inflace a optimismus kolem AI se vrací  
6:04Nejvýnosnější akciový trh roku? Jižní Koreu sesadila Nigérie
09.07.2026
17:25Pracují nyní trhy pro Fed nebo proti němu? A jak dopadnou testy nových monetární myšlenek?
16:06Existují skutečně důvody pro zvedání sazeb?
14:14SK Hynix míří na Nasdaq. O jeden z největších burzovních debutů v historii je obrovský zájem  
14:01Nápojový kolos PepsiCo zvýšil čtvrtletní zisk, u růstu tržeb překonal odhady
13:58Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026
13:56Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026
13:56Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026
12:04Investiční výhled na druhé pololetí: Shrnutí  
11:02Míra nezaměstnanosti v červnu stagnovala
10:51PODCAST Analytický radar: Makrovýhled Patrie pro druhé pololetí  
10:23Akcie znovu rostou, zatímco dluhopisy tlumí optimismus  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět