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Volkswagen spouští jednu z největších proměn ve své historii. Omezí výrobu i nabídku modelů

Volkswagen spouští jednu z největších proměn ve své historii. Omezí výrobu i nabídku modelů

10.07.2026 11:02
Autor: ČTK

Volkswagen zahájil rozsáhlou transformaci svého podnikání, která má automobilce pomoci vyrovnat se s rostoucí konkurencí z Číny, vysokými náklady i americkými obchodními bariérami. Koncern schválil plán, který počítá s výrazným omezením modelové nabídky a redukcí počtu variant vozů, zároveň chce dále snižovat výrobní kapacity a zvyšovat efektivitu. Přestože vedení zatím nekomentovalo možné propouštění, odbory varují před dalšími škrty a protestují proti spekulacím o rušení pracovních míst i uzavírání výrobních závodů.

Německý automobilový koncern Volkswagen po dnešním zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent, uvedla společnost v tiskové zprávě.

"Díky našemu plánu do budoucna vstupujeme vlastními silami do další fáze transformace," uvedl šéf Volkswagenu Oliver Blume.

Rada se ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko sešla již v 16:00. Zasedání skončilo až pozdě večer. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Před centrálou začal ještě před zahájením jednání hlučný protest.

Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodů a zrychlením vývoje technologií. Prvním konkrétním krokem tímto směrem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence za zhruba 7,4 miliardy eur, na němž se firma na konci června dohodla s firmou Bain Capital.

Rada schválila balíček dvanácti opatření a takzvaný "Zielbild 2030" (cílový obraz do roku 2030). Výrobní kapacity chce koncern podle svých slov přizpůsobit aktuální poptávce a přiostřené konkurenci na trhu na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií přitom firma disponovala kapacitou na téměř 12 milionů aut a snížení o dva miliony jednotek už podle vedení z velké části dosáhla.

Vedení firmy, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci, uvedla dříve agentura AFP. Časopis Manager Magazin s odkazem na své zdroje už v červnu napsal, že Volkswagen plánuje výrazně zpřísnit opatření ke snižování nákladů. Celosvětově by mohlo být zrušeno až 100.000 pracovních míst, což je dvojnásobek proti původním plánům. Čtyřem závodům koncernu v Německu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu - podle zdrojů hrozí, že budou uzavřeny.

Odborový svaz IG Metall nehodlá na uzavření čtyř závodů přistoupit. Pod heslem "Jednotní v boji za naši budoucnost" dnes pořádal protestní akce ve všech německých závodech koncernu. Jen v samotném Wolfsburgu se podle odborů sešlo více než 400 lidí, mnozí z nich měli trubky a používali sirény.

"IG Metall stojí bok po boku s pracovníky, se vší silou se postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění," uvedl regionální manažer IG Metall pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto. Premiér spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies už v červnu prohlásil, že země s plánem nesouhlasí. Dolní Sasko drží ve Volkswagenu pětinový podíl.

V absolutních číslech by propuštění 100.000 lidí a uzavření čtyř montážních závodů znamenalo největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu. Srovnatelné změny provedl před bankrotem v roce 2009 a v jeho průběhu americký automobilový koncern General Motors. Na začátku 90. let firma také během čtyř let zrušila až 74.000 pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.


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Váš názor
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    10.07.2026 11:51

    Já tedy navrhují plošně snížit platy v celém koncernu o 25% a začít prodávat lidová auta,čti pro širokou veřejnost za lidové ceny.Samozřejmě by to nemělo plno fičurin.Stačí volant,sedadla,pedály ,světla a klima.To je celý kouzlo.Děkuji za pozornost,č.k.zašlu přímo do Volsburgu.
    Václav
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      10.07.2026 13:10

      Souhlas, se slzou v oku vzpomínám na svůj Fiat Panda hranatý. Nesktečně praktické auto. Měl jsem ho 33 let než se rozpadlo. 4 válce, 750 ccm, 5 rychlostí. Úprava Sergio Tacchiny. Dokonce měl ručkové hodinky :o)
      karel777
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      Už na tom dělaj.
      10.07.2026 12:03

      https://www.garaz.cz/clanek/zajimavosti-navrat-kultovniho-trabantu-601-nejnovejsi-projekt-z-nej-udelal-stylove-i-prakticke-auto-do-mesta-21017242#utm_medium=suggest&utm_source=garaz
      kočák
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