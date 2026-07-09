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Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026

Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 2. čtvrtletí 2026

09.07.2026 13:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Přinášíme vám kalendář vybraných firemní výsledků pro domácí výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí roku 2026. Na Patria.cz pro Vás výsledkovou sezónu průběžně pokrýváme.

Zdrojem uvedených dat jsou kalendáře význačných událostí pro investory zveřejněné samotnými emitenty. Přesné datum a čas se mohou měnit a nejsou průběžně aktualizovány. Tituly uvedené v tomto kalendáři jsou aktuálně komponenty hlavního indexu PX Burzy cenných papírů Praha.

Legenda: Typ - E - Expected (očekávané datum); C - Confirmed (potvrzené datum); Odhad EPS je odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg

 
 
 
 

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    07.04.2026 15:01

    EPS u seznamu českých akcií se zobrazuje pouze uživatelům tarifu Patria Platinum. :))
    Berounskej
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