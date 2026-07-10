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Rozbřesk: Polská centrální banka drží sazby, Glapiński se nebrání podzimnímu snížení

Rozbřesk: Polská centrální banka drží sazby, Glapiński se nebrání podzimnímu snížení

10.07.2026 9:01
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Polská centrální banka ponechala na červencovém zasedání základní sazbu beze změny na úrovni 3,75 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Samotné prohlášení nepřineslo výraznější posun v nastavení měnové politiky. Rada zdůraznila pokles červnové meziroční inflace na cílových 2,5 %, ale zároveň upozornila na přetrvávající nejistoty spojené s geopolitickým vývojem či fiskální politikou. Nová prognóza NBP přitom mírně zvýšila výhled inflace pro roky 2026–2027 a současně lehce snížila očekávání hospodářského růstu.

Klíčovým momentem však byla až následná tisková konference guvernéra Adama Glapińského. Ten se vyjádřil citelně holubičím tónem a naznačil, že jeho osobní ochota podpořit další uvolnění měnové politiky roste. Většinu členů rady označil za „opatrné holuby“ a uvedl, že sám je nyní méně opatrný než dříve. Pokud se makroekonomická situace bude nadále vyvíjet podobně jako v současnosti, považuje snížení sazeb ještě letos za pravděpodobné. Konkrétně nevyloučil předložení návrhu na pokles sazeb o 25bps po letních prázdninách, přičemž zároveň odmítl debatu o výraznějším či opakovaném uvolňování do konce roku. Rovněž zmínil postupné odeznívání oné opatrnosti u ostatních členů rady do poloviny 2027.

Zde se nabízí připomenout situaci ohledně kurzu zlotého, který v poslední době oslabuje oproti všem středoevropským měnám. Podle Glapińského zůstávají fundamenty polského zlotého silné díky vysokým devizovým rezervám a zásobám zlata, zatímco současný kurz měny nepředstavuje pro ekonomiku významný problém a ani on sám není aktuálním kurzem nijak znepokojen. Za hlavní makroekonomickou slabinu naopak označil stav veřejných financí, zejména vysoký rozpočtový deficit a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu. Tato rétorika by tak mohla přinést zvýšený tlak na další oslabování polské měny.

Celkové vyznění zasedání proto lze hodnotit jako holubičí, a to ještě více než v červnu. Ačkoli oficiální komunikace RPP zůstala opatrná a podmíněná přicházejícími daty, rétorika guvernéra významně posílila očekávání, že dalším krokem NBP bude snížení sazeb. Za předpokladu zachování současného inflačního trendu, kdy by inflace měla i po vypršení vládních úlev na pohonné hmoty zůstat pod 3,5 %, se snížení sazeb o 25bps do konce roku jeví jako velmi pravděpodobné.

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