Rozbřesk: Polská centrální banka drží sazby, Glapiński se nebrání podzimnímu snížení

Polská centrální banka ponechala na červencovém zasedání základní sazbu beze změny na úrovni 3,75 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Samotné prohlášení nepřineslo výraznější posun v nastavení měnové politiky. Rada zdůraznila pokles červnové meziroční inflace na cílových 2,5 %, ale zároveň upozornila na přetrvávající nejistoty spojené s geopolitickým vývojem či fiskální politikou. Nová prognóza NBP přitom mírně zvýšila výhled inflace pro roky 2026–2027 a současně lehce snížila očekávání hospodářského růstu.
Klíčovým momentem však byla až následná tisková konference guvernéra Adama Glapińského. Ten se vyjádřil citelně holubičím tónem a naznačil, že jeho osobní ochota podpořit další uvolnění měnové politiky roste. Většinu členů rady označil za „opatrné holuby“ a uvedl, že sám je nyní méně opatrný než dříve. Pokud se makroekonomická situace bude nadále vyvíjet podobně jako v současnosti, považuje snížení sazeb ještě letos za pravděpodobné. Konkrétně nevyloučil předložení návrhu na pokles sazeb o 25bps po letních prázdninách, přičemž zároveň odmítl debatu o výraznějším či opakovaném uvolňování do konce roku. Rovněž zmínil postupné odeznívání oné opatrnosti u ostatních členů rady do poloviny 2027.
Zde se nabízí připomenout situaci ohledně kurzu zlotého, který v poslední době oslabuje oproti všem středoevropským měnám. Podle Glapińského zůstávají fundamenty polského zlotého silné díky vysokým devizovým rezervám a zásobám zlata, zatímco současný kurz měny nepředstavuje pro ekonomiku významný problém a ani on sám není aktuálním kurzem nijak znepokojen. Za hlavní makroekonomickou slabinu naopak označil stav veřejných financí, zejména vysoký rozpočtový deficit a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu. Tato rétorika by tak mohla přinést zvýšený tlak na další oslabování polské měny.
Celkové vyznění zasedání proto lze hodnotit jako holubičí, a to ještě více než v červnu. Ačkoli oficiální komunikace RPP zůstala opatrná a podmíněná přicházejícími daty, rétorika guvernéra významně posílila očekávání, že dalším krokem NBP bude snížení sazeb. Za předpokladu zachování současného inflačního trendu, kdy by inflace měla i po vypršení vládních úlev na pohonné hmoty zůstat pod 3,5 %, se snížení sazeb o 25bps do konce roku jeví jako velmi pravděpodobné.
TRHY
Koruna
Česká koruna končí týden s minimální volatilitou, nehledě na opětovnou eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Dobrou zprávou je, že výraznější zisky nehlásí ani dolar, ani ropa, což by byla pro českou měnu nepříjemná kombinace. Očekávaný výsledek míry nezaměstnanosti a relativně solidní výkon průmyslu v květnu přešla koruna bez povšimnutí. V prázdninovém režimu může koruna setrvat i nadále, zvláště pokud americko-íránský konflikt opět de-eskaluje.
Eurodolar
Dolar s lehkým poklesem cen ropy včera přešel kontinuálně do velmi mírné defenzivy – měnový pár se posunul do blízkosti 1,145 EUR/USD a vyčkává na nové impulsy. Na konci týdne budou pravděpodobně hráči na trzích hodnotit zejména situaci na Blízkém východě a nebezpečí, která z toho mohou vyplývat pro globální ekonomiku. Zatím předpokládáme, že by na výraznější ztráty dolaru dojít nemělo.