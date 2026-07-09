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Nápojový kolos PepsiCo zvýšil čtvrtletní zisk, u růstu tržeb překonal odhady

Nápojový kolos PepsiCo zvýšil čtvrtletní zisk, u růstu tržeb překonal odhady

09.07.2026 14:01
Autor: ČTK

Americká společnost PepsiCo ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 125 procent na 4,02 miliardy dolarů (85,3 miliardy Kč), čisté tržby se zvýšily o 6,4 procenta na 24,18 miliardy USD. Výrobce nápojů a pochutin o tom dnes informoval ve své výsledkové zprávě. Růst tržeb navzdory slabší poptávce v Severní Americe překonal očekávání. Firma se chce dál více soustředit na nabídku zdravějších produktů.

Analytici podle společnosti LSEG očekávali, že firma zvýší čisté tržby o 5,4 procenta na 23,95 miliardy USD. Firma uvedla, že za slabší poptávkou v Severní Americe jsou zejména obavy spotřebitelů z vývoje ekonomiky, které lidi nutí omezovat výdaje. Dosavadní celoroční výhled ale firma ponechala beze změn.

V únoru, před finále amerického fotbalu Super Bowl, firma ve Spojených státech snížila ceny svých brambůrků Lay’s, chipsů Doritos, Cheetos a Tostitos až o 15 procent. Reagovala tak na rostoucí nespokojenost spotřebitelů po několika letech zdražování. Tento krok v prvním čtvrtletí podpořil poptávku po slaných pochutinách v Severní Americe.

Ve druhém čtvrtletí však objem prodeje pochutin v Severní Americe stagnoval, zatímco objem prodeje nápojů o čtyři procenta klesl. Firma uvedla, že důvodem byl mimo jiné růst cen pohonných hmot v důsledku války v Íránu. Silnější prodej firma zaznamenala na zahraničních trzích. Celkový objem prodeje pochutin se zvýšil o tři procenta a objem prodeje nápojů vzrostl o dvě procenta.

Společnost uvedla, že bude nadále investovat do toho, aby její výrobky byly cenově dostupnější. PepsiCo se zároveň snaží reagovat na poptávku spotřebitelů po zdravějších produktech. V březnu firma uvedla na trh nápoj Gatorade Lower Sugar, který neobsahuje umělá aromata ani barviva.

Čistý zisk se ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil na 2,98 miliardy dolarů. Po očištění o jednorázové položky firma vydělala 2,18 dolaru na akcii, což ale zaostalo za odhadem analytiků, kteří očekávali zisk 2,19 dolaru na akcii.

Akcie PepsiCo v předobchodní fázi před zahájením dnešního obchodování v New Yorku posilovaly téměř o jedno procento. Později ale zisky smazaly a začaly oslabovat.


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