Perly týdne: Červená karta pro Američany a klesající dynamika akcií malých firem

Shawn Quill z KPMG hovořil na Bloombergu o současném mistrovství ve fotbale, na které „americký soccer čekal“. Mohamed El-Erian si myslí, že americká centrální banka letos se sazbami nepohne ani nahoru, ani dolů. A bude podle něj probíhat lehčí forma globalizace. poukazuje na vztah mezi zisky v polovodičích, výdaji a volným tokem hotovosti u hyperscalerů. A Tim Urbanowicz z se domnívá, že akcie malých firem budou svou dosavadní dynamiku do konce roku postupně ztrácet.
Zisky v polovodičích a výdaje u hyperscalerů
Goldman Sachs v následujícím grafu porovnává vývoj zisků výrobců polovodičů s meziroční změnou volného toku hotovosti hyperscalerů. Tedy toho, co jim z provozního toku hotovosti zůstane po investicích. V roce 2024 se obě křivky začaly znatelně oddělovat. Zatímco volný tok hotovosti hyperscalerů prudce ztrácí na tempu růstu kvůli rostoucím investicím, zisky v polovodičích si i díky těmto investicím udržují vysoká tempa růstu:
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Na tohle americký „soccer“ čekal
Shawn Quill z KPMG hovořil na Bloombergu o tom, že návštěvnost současného mistrovství světa ve fotbale výrazně převyšuje návštěvnost mistrovství předchozího. Od toho se pak odvíjí to, jaké tržby v řadě oblastí událost generuje. Expert místo výrazu fotbal důsledně používal jeho americkou verzi soccer, který se podle něj v USA nyní stává předmětem zájmu běžných lidí. Poslední zápas Američanů sledoval podobný počet lidí jako finále NBA. Přestávky na hydrataci pak komentoval s tím, že někdy je teploty během zápasu skutečně vyžadují, ale „pro sponzory není na škodu, pokud existuje další přestávka.“
Profesionální fotbal v USA podle Quilla „na tento moment čekal, nyní z něj těží.“ Budují se stadiony speciálně určené pro tento sport, existuje přitom i určitý „Messi efekt“, který lidi k fotbalu přitahuje. „Myslím, že už brzy to v USA nebude jen pátý sport,“ dodal expert. Ziskovost domácí ligy se přitom bude samozřejmě odvíjet od zájmu společnosti, souvisejících televizních práv a dalších příjmů. Quill hovořil i o tom, že sport představuje investiční příležitosti, ty jsou ale poměrně vzácné kvůli tomu, že neexistuje mnoho investovatelných aktiv. Za zajímavé považuje to, že o tuto oblast jeví znatelný zájem private equity společnosti. A velká část potenciálních investic není v USA, ale jinde, včetně Evropy.
Euronews pak přináší v souvislosti s probíhajícím mistrovstvím informaci, že Evropský parlament hodlá požadovat vyšetření kauzy s červenou kartou pro amerického hráče Folarina Baloguna. Konkrétně by měla být vyšetřena role šéfa organizace FIFA Infantino poté, co americký prezident Trump hovořil o tom, že mu ohledně této karty volal. FIFA pak její platnost odvolala a hráč mohl nastoupit do zápasu s Belgií. Podle Trumpa tím eliminovala „velkou nespravedlnost“. Infantino zdůrazňuje nezávislost disciplinární komise FIFA, ale Evropský parlament hovoří o „bezprecedentnosti a neospravedlnitelnosti“ tohoto kroku.
Momentum na malých firmách bude slábnout
Tim Urbanowicz z se domnívá, že akcie malých firem, které doposud získávaly před velkými společnostmi znatelný náskok, už budou tuto dynamiku do konce roku postupně ztrácet. Hlavním tahounem uvedeného dění přitom byly podle experta vysoké investiční výdaje hyperscalerů, tento faktor ale bude postupně slábnout, a bude se tudíž méně projevovat na výsledcích a akciích menších společností. Na to, aby tento segment trhu zase znatelně ožil, „musí přijít cyklický příběh a příběh týkající se sazeb.“
Klíčový je pro akcie malých firem zejména vývoj ekonomického cyklu, což je podle experta faktor, který bude nyní působit pozitivně. Významnou roli ale hrají i zmíněné sazby. U nich se domnívá, že trhy dělají chybu, když nyní reflektují jejich zvyšování. „Nemyslím si, že k tomu dojde, jsou tu slabší data z trhu práce, poněkud polevuje tlak z Íránu a Fed klade důraz na inflaci,“ řekl Urbanowicz. Podle něj se tak bude názor na další vývoj sazeb obracet a s tím bude opět růst zájem o akcie menších společností. A nejen o ně – podle experta bude tento obrat podporovat i širší rally na akciovém trhu.
Fed se sazbami nepohne, končí zneužívaná globalizace
Mohamed El-Erian si myslí, že americká centrální banka letos se sazbami nepohne ani nahoru, ani dolů. Ekonom přitom očekává, že inflace v USA nyní kulminuje a již brzy by měla začít klesat. Zůstanou ale inflační tlaky ze strany umělé inteligence, respektive ty vyvolané vysokými investicemi do této technologie. Fed by ale podle ekonoma neměl celkově na přechodné faktory reagovat, což se nyní týká zejména vlivu cen ropy a cel.
K tomu ekonom dodal, že za Jay Powella centrální banka učinila několik chyb a její nový předseda Kevin Warsh by měl napravit fungování této instituce tak, aby k něčemu podobnému už nedocházelo. El-Erian již dříve kritizoval centrální banku za to, co je podle něj přílišný důraz na aktuální data přicházející z ekonomiky. Podle experta by Fed měl mnohem více spoléhat na svůj výhled a předpovědi. Proč by ale Fed neměl kvůli očekávanému poklesu inflačních tlaků sazby snižovat? Na to je podle ekonoma ještě příliš brzy, je lepší počkat. Nižší sazby také nevyžaduje ekonomika, která si vede dobře.
El-Erian si tedy myslí, že v americké centrální bance budou probíhat reformy, jedna z nich se týká odklonu od tzv. forward guidance. Tedy snahy dopředu indikovat postup a reakce Fedu. K tomu ekonom dodal, že snaha o reformy je „nakažlivá“, což je znát například na tom, že nyní se od forward guidance chce odvrátit i ECB. Mezi trhy a Fedem se přitom „vytvořila vzájemná závislost“, která podle experta není přínosná a bylo by vhodné, aby ji Fed narušil. Trhy ale mohou být na nějaký čas volatilnější právě kvůli tomu, že Fed nebude pokračovat ve forward guidance.
Ekonom zmínil i to, že v politice nastal odklon od čistě ekonomického uvažování a podle něj může být do určité míry přínosné, pokud se nebude vše točit jen kolem volných trhů. Za příklad uvedl globalizaci, která šla v duchu svobodných trhů, ale přinesla mimo jiné i významné, ačkoliv ne vždy vítané redistribuční efekty. Podobné tomu bylo s přijetím Číny do systému mezinárodního obchodu, které sebou mělo nést z hlediska Číny i plnění určitých závazků, k němuž ne vždy došlo. „Využila globalizaci, ale nedostála své zodpovědnosti.“ El-Erian si tak myslí, že nastává přechod k „lehčí globalizaci“. Ta bude stále probíhat, ale bude více pod kontrolou, „aby nedocházelo k jejímu zneužívání.“