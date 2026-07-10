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Babiš otevřel debatu o IPO Letiště Praha, ČNB varuje před návratem inflace a optimismus kolem AI se vrací

Babiš otevřel debatu o IPO Letiště Praha, ČNB varuje před návratem inflace a optimismus kolem AI se vrací

10.07.2026 8:54
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké futures naznačují před koncem týdne spíše opatrné obchodování. Pozornost domácích investorů poutají výroky premiéra Andreje Babiše o možném budoucím vstupu Letiště Praha na burzu a také varování viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové, podle níž by se inflace mohla na začátku příštího roku vrátit nad tři procenta. Na globálních trzích se uklidňuje situace kolem Íránu, zatímco technologický sektor podporuje obnovený optimismus ohledně umělé inteligence po rekordní emisi ADR společnosti SK Hynix.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %. FTSE 100 +0,3 %, a DAX +0,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,0 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasadaq 100 mini -0,4 %.

Premiér Babiš říká, že na burze cenných papírů Prahy není mnoho akcií a že by investoři možná uvítali, kdyby bylo kótováno 40 % Letiště Praha. Dodává, že prodej Explosie není vyloučen a obojí by se mohlo uskutečnit příští rok, protože rozpočtové nároky budou velké.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová říká, že silné výdaje domácností, poháněné rychlým růstem mezd, udržují index spotřebitelských cen ve službách na vysoké úrovni, a to i přes pokles celkového indexu spotřebitelských cen v červnu na 1,5 %. Vidí přetrvávající cenové tlaky vyvolané poptávkou a očekává, že dezinflační dopad nižších cen potravin odezní, což by mohlo inflaci začátkem příštího roku vytlačit nad 3 %.

Technická jednání mezi USA a Íránem pokračují, uvedl americký úředník, po dvou dnech střetů, které ohrozily již tak křehké příměří mezi oběma zeměmi. Washington je i nadále odhodlán najít s Íránem řešení, uvedl úředník. Cena ropy se na konci náročného týdne stabilizovala.

Asijské akcie rostly, když se investoři vrátili k akciím polovodičových společností po obnovenému optimismu ohledně poptávky poháněné umělou inteligencí. Akcie SK Hynix v Soulu vzrostly poté, co firma v rámci emise ADR v USA získala 26,5 miliardy dolarů, což byl největší prodej ADR v historii USA.

Andy Burnham si je na cestě k postu příštího britského premiéra čím dál jistější poté, co ho drtivá většina labouristických poslanců formálně nominovala na post příštího lídra strany. Na konci prvního dne hlasování o vedení strany, které mělo nahradit Keira Starmera, pro Burnhama hlasovalo 322 ze 403 labouristických poslanců parlamentu. Burnham uvedl, že je za podporu „hluboce vděčný“ a že to „odráží společné přesvědčení, že Británie potřebuje nový přístup k politice“.

Japonsko vyzvalo své penzijní fondy, včetně jednoho z největších na světě, aby investovaly do domácích aktiv, a tím podpořily dluhopisy i jenu. Prohlášení ministryně financí Satsuki Katajamové signalizují záměr vlády nasměrovat více úspor domácností a institucí do domácích aktiv. Japonsko vstupuje do nové fáze hospodářského růstu, která se vyznačuje kladnými úrokovými sazbami uprostřed postupné normalizace politiky Bank of Japan.

Goldman Sachs zakázala svým zaměstnancům obchodovat na predikčních trzích s výjimkou sportovních a zábavních sázek, což je jeden z nejvýraznějších kroků firmy z Wall Street, která se potýká s novými regulačními problémy, které vyvolal boom sázení na různé události. Investiční banka uvedla, že opakované porušování jejích pravidel může vést k propuštění.

 

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