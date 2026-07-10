Nejvýnosnější akciový trh roku? Jižní Koreu sesadila Nigérie

Ještě před několika týdny patřila Jižní Korea díky AI boomu mezi nejvýkonnější akciové trhy světa. Prudká korekce technologických titulů však pořadí obrátila, a tak nyní nejvyšší dolarové výnosy v letošním roce nabízí Nigérie.
Nigerijské akcie předběhly ty jihokorejské, když letos investorům přinesly nejvyšší výnos v dolarech. Stojí za tím i zhoršující se sentiment ohledně akcií společností zabývajících se umělou inteligencí, což tlačí ještě nedávno světového rekordmana do medvědího pásma.
Referenční index Nigérie letos dosáhl v dolarovém vyjádření návratnosti 67 %, čímž překonal 66% nárůst jihokorejského indexu Kospi, jak vyplývá z údajů Bloombergu. Index Kospi klesl od svého vrcholu 19. června o 22 % poté, co se investoři začali vybírat zisky a zpochybňovat, zda je poptávka po akciích AI udržitelná. Jihokorejský won od začátku roku oslabil o 5 % a je čtvrtou nejhůře výkonnou asijskou měnou.
Naproti tomu akcie největšího afrického producenta ropy letos posílily díky makroekonomickým reformám, vyšším cenám ropy a lepší nabídce deviz, přičemž naira od ledna vzrostla o 4 %. Investiční atraktivitu země mohla navíc posílit i informace z tohoto týdne, že S&P Dow Jones Indices uvažuje o jejím zařazení mezi frontier markets.
Růst nigerijského trhu táhnou především finanční společnosti obchodované na burze v Lagosu. Mimořádný výnos přinesla investorům pojišťovna Fortis Global Insurance – v dolarovém vyjádření více než 1 400 %.
Na rozdíl od korejského indexu Kospi nejsou firmy kótované na nigerijské burze přímo napojené na boom umělé inteligence. Investory, kteří v této západoafrické zemi nakupují akcie ve velkém, přitahují jiné faktory, uvedl Damilola Okeleye, obchodník ze společnosti Stonex Nigeria Financial. „Silným motorem letošních zisků byly ekonomické reformy v Nigérii a také možnost, že na burzu vstoupí Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals, největší rafinerie ropy v Africe,“ uvedl Okeleye.