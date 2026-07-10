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O easyJet se rozhořel boj. Apollo nabídlo víc než konkurence a získalo podporu vedení

O easyJet se rozhořel boj. Apollo nabídlo víc než konkurence a získalo podporu vedení

10.07.2026 9:24
Autor: ČTK

Britská nízkonákladová aerolinka easyJet se přiklonila k převzetí investiční společností Apollo Global, která za firmu nabízí 5,7 miliardy liber. Nabídka převyšuje konkurenční návrh společnosti Castlelake, který vedení aerolinek ještě před několika dny podporovalo. Oznámení tak otevírá prostor pro možný souboj dvou amerických investorů o jednu z největších evropských nízkonákladových leteckých společností. 

Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet v zásadě souhlasí s nabídkou na převzetí za 5,7 miliardy liber (162 miliard Kč), kterou jí předložila americká firma Apollo Global. Letecká společnost tak odmítla nižší nabídku od konkurenčního zájemce Castlelake. S odkazem na sdělení britské firmy o tom informuje agentura Reuters.

Společnost Apollo nabídla za jednu akcii easyJetu přibližně 7,15 libry. To je zhruba o 3,6 procenta více než poslední vylepšená nabídka od Castlelake.

Podle Reuters by dnešní oznámení easyJetu mohlo znamenat začátek boje o jeho převzetí. Představenstvo firmy uvedlo, že již nemá v úmyslu doporučit návrh společnosti Castlelake ve výši 6,90 libry za akcii, na kterém se přitom obě strany v zásadě dohodly jen několik dní předtím.

"Navrhovaná hotovostní nabídka je pro akcionáře společnosti easyJet výhodnější, neboť nabízí vyšší hotovostní hodnotu než poslední návrh společnosti Castlelake," uvedly společnosti easyJet a Apollo ve společném prohlášení.

Společnost Apollo je povinna předložit závaznou nabídku na převzetí easyJetu do 7. srpna, jinak musí od záměru odstoupit. Castlelake má na předložení nabídky čas do 3. srpna.

EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl. Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard USD (přes 803 miliard Kč). Investiční společnost Apollo Global spravuje aktiva v hodnotě přes bilion dolarů a mimo jiné drží podíl i v české realitní skupině CPI Property Group.


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