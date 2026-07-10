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ExxonMobil může těžit z návratu geopolitických rizik. Má prostor pro růst akcií

ExxonMobil může těžit z návratu geopolitických rizik. Má prostor pro růst akcií

10.07.2026 10:41
Autor: Dániel Varga, Patria Finance Maďarsko

Energetické akcie patří letos mezi nejvýkonnější segmenty trhu a podle analytiků z maďarské Patrie může být ExxonMobil jedním z titulů, který z aktuální situace bude těžit i v dalších měsících.

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