ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru

Nizozemský výrobce čipových technologií překonal očekávání trhu a podruhé letos zvýšil výhled tržeb, zatímco včera zažilo prudký propad akcií poté, co přiznalo, že podcenilo přesun firemních investic od softwaru k budování AI infrastruktury a datových center. Na Wall Street se oživují sázky na „TACO trade“, tedy na to, že Donald Trump od nejtvrdších hrozeb nakonec ustoupí. Naopak výrazně profitují také největší americké banky, kterým vyšší volatilita na trzích, geopolitické napětí a aktivita kolem AI pomohly k rekordním příjmům z obchodování.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,8 %.
Člen dozorčí rady COLT R. Holeček koupil 13. června 4 tisíce akcií za 893,93 Kč/akcie.
Sázky na „TACO“ (na to, že Trump ze svých hrozeb vždy ustoupí) se možná vrátily na Wall Street. Během pouhých 24 hodin Donald Trump zvrátil svou hrozbu potenciálního porušení mezinárodního práva tím, že napodobí Írán a bude požadovat peníze za průjezd Hormuzským průlivem. Tyto sázky byly oblíbené loni, když republikánský prezident opakovaně nedodržel hrozby obchodní války. Trump uvedl, že na něj spojenci v Perském zálivu naléhali, aby od plánu upustil, a tvrdil, že jeho poplatek bude nahrazen nespecifikovanými investičními dohodami. Obchodníci, analytici a zainteresované strany v oboru však jeho hrozbu již odmítli jako neproveditelnou a nepravděpodobnou, protože by byla velmi obtížné proveditelná a nepřijatelná pro spojence po celém světě.
ASML dnes vykázalo za 2. čtvrtletí tržby 9,33 mld. EUR, čímž překonalo očekávání analytiků (8,85 mld. EUR), a podruhé letos zvýšilo celoroční výhled tržeb na 43 až 45 mld. EUR oproti dubnovému odhadu 36 až 40 mld. EUR. Mezi největší trhy firmy patřily ve čtvrtletí Jižní Korea a Tchaj-wan, zatímco podíl Číny na tržbách klesl na 14 % kvůli americkým exportním omezením.
Hodnota společnosti včera klesla o téměř 25 %. Podle vysvětlení generálního ředitele společnosti v posledním čtvrtletí docházelo k patrnému přesunu ze software do hardware. Jinými slovy, firmy nyní investují hlavně do budování datových center a AI hardwaru, zatímco některé softwarové projekty odkládají. přiznalo, že tento posun podcenilo a několik velkých kontraktů se nepodařilo uzavřít včas.
Jakkoli hrozné bylo úterý pro , pro velké banky na Wall Street bylo slunečné a jasné – částečně díky umělé inteligenci, válce a Trumpovi. Největší americké banky ohlásily další skvělý kvartál obchodování s akciemi, které se od loňského návratu republikána do Bílého domu nacházejí v prudkém nárůstu volatility. Otřesy na trhu způsobené umělou inteligencí a americko-izraelskou válkou s Íránem například pomohly společnosti vykázat tržby z obchodování s akciemi za dané čtvrtletí ve výši 7,42 miliardy dolarů, čímž překonaly její vlastní rekord. Navíc investiční bankéři firmy, kteří ve druhém čtvrtletí vedli rekordní primární veřejnou nabídku akcií společností SpaceX a navýšení akcií společností Alphabet, jsou v žebříčcích s velkým náskokem před svými konkurenty.