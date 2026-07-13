Eskalace konfliktu s Íránem zhoršuje náladu na trzích. SK Hynix po americkém debutu propadl

Evropské i americké akciové futures naznačují negativní začátek týdne, když investory znepokojuje nová eskalace napětí mezi USA a Íránem. Rostoucí ceny ropy, silnější dolar a pokles cen dluhopisů posilují obavy z déletrvajících inflačních tlaků. Technologický sektor navíc zasáhl výrazný propad akcií SK Hynix po jeho sledovaném vstupu na americký trh, což stáhlo dolů i jihokorejský index Kospi.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,8 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,2 %, S&P 500 mini -0,5 % a Nasdaq 100 mini -1,4 %.
České banky zvyšují úrokové sazby z vkladů kvůli vyšším sazbám ČNB a konkurenčnímu tlaku ze strany retailových dluhopisů Republiky, uvádějí média.
Místní makléř zvýšil doporučení na na Držet z Underperform a cílovou cenu zvyšuje a na 1300 Kč z 1104 Kč.
ČEZ podepsal dohodu o akvizici 100 % BTS Biogas, čímž posílil svou pozici v sektoru bioplynu a biometanu. Transakce zahrnuje majoritní podíly v 9 biometanových závodech v severní Itálii. Cena transakce nebyla zveřejněna a nadále podléhá schválení regulačními orgány.
Člen dozorčí rady COLT R. Holeček koupil 9. června 2 000 akcií za cenu 916 Kč/akcie.
Qube Research Tech. zvýšil čistou krátkou pozici na CSG na 0,8 %.
USA v neděli zahájily nové raketové útoky proti Íránu, když obě strany vydaly protichůdná prohlášení o tom, zda je Hormuzský průliv otevřený pro lodní dopravu. Ropa a dolar rostou a státní dluhopisy klesají kvůli obavám, že íránský konflikt posílí ceny energií a udrží inflaci na vysoké úrovni.
Akcie SK Hynix v Soulu klesly o více než 15 % po netrpělivě očekávaném debutu tohoto výrobce paměťových čipů na americkém trhu, což vedlo k 8% propadu benchmarkového indexu Kospi.
Zelenskyj v neděli na sociálních sítích uvedl, že plánuje nahradit premiérku Julii Svirydenkovou v rámci širší změny „politické strategie“, což je krok, který podle ukrajinského práva vyvolá rezignaci celého kabinetu. Překvapivý krok Volodymyra Zelenského k reformě vlády a potenciálnímu dosazení energetického manažera do funkce premiéra je nejnovějším znakem odhodlání ukrajinského prezidenta ušetřit svůj válkou unavený národ opakování útrap z loňské zimy.