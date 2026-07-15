Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus

Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus

15.07.2026 17:10
Autor: Jiří Soustružník

O bublině na umělé inteligenci se hovoří stále více. Podobně jako dříve je tu řada názorů a argumentů pro i proti. I při pouhém srovnávání valuací s minulými našponovanými epizodami je pak dobré brát v úvahu některé faktory, jako je například současná a tehdejší výše bezrizikových sazeb. Právě na tento příběh se dnes podíváme zejména v souvislosti s tím, jak se vyvíjely valuace i indexu se stejnými vahami. Tedy tam, kde jsou brány všechny společnosti stejnou měrou. Což může mimo jiné lépe ukazovat, jak trhy smýšlí o plošnějším vlivu nových technologií.

V následujícím grafu vidíme vývoj nejčastěji používaného valuačního, či lépe řečeno naceňovacího měřítka na trhu. Tedy tzv. forward PE, které je počítané jako poměr cen akcií k ziskům očekávaným pro následujících 12 měsíců. Toto PE tak může jevit bublinovatost přímo – pokud se nám zdá, že je v historickém či fundamentálním kontextu příliš vysoko. A může být bublinovaté skrytě, pokud jsou ony očekávané zisky příliš vysoko. PE by totiž například mohlo dosahovat z historického hlediska umírněných hodnot, ale pokud by zisková očekávání byla iracionálně vysoká, fakticky by takové PE také indikovalo bublinu.

Vedle tmavší křivky popisující ono forward PE vidíme i křivku světlou, která popisuje PE pro index s rovnými vahami. Společnosti jako NVIDIA, či Tesla tu tak mají stejnou váhu, jak ty nejmenší na trhu. Toto druhé PE se nyní pohybuje kolem 16, což je podobná úroveň jako v letech 2015 – 20. A tyto valuace jsou výrazně výš, než během nafukování internetové bubliny. Obojí je zajímavé a podíváme se na to níže. Zde shrnutí: Poměry neváženého a váženého PE jsou nyní 20:16, v roce 2019/2000 to bylo 23:15. Nebo krátce později dokonce už 23:10 (zafungovaly tehdy valuace s rovnými vahami jako signál mohutného obratu na trhu?).

1
Zdroj: X

Připomeňme si nejdříve, že bezrizikové sazby jako výnosy desetiletých vládních dluhopisů jsou teď kolem 4,6 %. V letech 2015 – 20 se nacházely maximálně u 3 %, v průměru byly znatelně níž. Při všem ostatním konstantním by to znamenalo, že nyní by valuace měly být níž. Nejsou, což může být dáno nižšími rizikovými prémiemi a/nebo vyšším očekávaným růstem. Takže (u indexu se stejnými vahami) tyto dvě proměnné cca přesně vyrovnávají ony vyšší bezrizikové sazby (valuace jsou tudíž podobné jako tehdy). Šlo by o klasickou ukázku toho, že je ošemetné brát do úvahy pouze vývoj výnosů dluhopisů nebo jen růst (ekonomiky a zisků). Jde totiž o propojené nádoby.

Za prvé tedy platí, že valuace při stejných vahách akcií v indexu jsou nyní podobné jako před rokem 2020. Současné vyšší sazby jsou totiž cca vyváženy větším optimismem. V letech 1995 – 2000 pak byly výnosy dluhopisů mezi 4,6 – 7,6 %. Tedy v průměru znatelně výš než dnes. A valuace (opět hovořím o stejných vahách v indexu) zase znatelně níž. Celkově se tak v porovnání s devadesátými lety dá říci, že: Tehdejší růstová očekávání, respektive celkové nadšení z tehdejších nových technologií, nedokázalo plně eliminovat vliv vyšších sazeb a valuace tím dostat na úrovně, kde jsou nyní.

K tomu ještě jedna připomínka toho, že zisky nemusí být tím, co firmy vydělají. A to je důležité i u valuací: Není to zase tak dávno, co na trhu existoval jeden jev - poměry cen akcií k ziskům byly z historického hlediska znatelně výš, než poměry cen k volnému toku hotovosti FCF. Ceny akcií relativně k tomu, co firmy skutečně vydělávaly, nebyly zase tak vysoko, jak by se zdálo z pohledu na PE. Klíčovou proměnnou zde byly investice – FCF bylo relativně k ziskům vysoko (P/FCF ne tak vysoko jako P/E), protože investiční výdaje firem byly relativně nízko. To nutně neznamenalo, že by byly nízko investice – jejich objem. Docházelo totiž k tomu, že ceny řady investičního zboží klesaly (minimálně v relativním vyjádření k cenám zboží spotřebního).

Toto období každopádně zřejmě na agregátní úrovni skončilo s tím, jak začal AI investiční boom. U velkých hyperscalerů, jejichž hospodaření není z hlediska agregovaných čísel žádnou poznámkou pod čarou, došla situace dokonce do stavu, kdy jejich FCF investiční potřeby nepokrývá. A tyto firmy se stále více obrací na trhy, aby financovaly jejich vize a projekty (viz i včerejší článek o tom, že stále více jde o trhy dluhopisové). Samozřejmě ve vidině toho, že se vše hojně zaplatí. Čímž jsme zpět u tématu (ne)bubliny.


Čtěte více:

Na jak silných nohou trh stojí po „11 % korekci“?
17.06.2026 17:02
Na jak silných nohou trh stojí po „11 % korekci“?
V jedné z posledních analýz od Goldman Sachs se píše, že poměry cen ak...
Tři „ziskové“ zajímavosti
22.06.2026 17:34
Tři „ziskové“ zajímavosti
Návratnost vlastního jmění se u obchodovaných společností dá celkem le...
Historická rally polovodičů naráží na otázku: Co bude dál?
30.06.2026 13:57
Historická rally polovodičů naráží na otázku: Co bude dál?
Akcie výrobců čipů si pravděpodobně zapíšou historicky nejlepší čtvrtl...
Extrémní americká prémie a co „není nemyslitelné“
13.07.2026 17:06
Extrémní americká prémie a co „není nemyslitelné“
Jeff Gundlach nedávno připomínal valuační rozdíly mezi americkými a sv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.07.2026
17:10Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
16:43Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč
16:38Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
16:33V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15:11Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15:01BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
14:57Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb  
14:45Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
12:47Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
10:27OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
9:15Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu
8:44ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru  
6:07Evropský automotive pod tlakem dvojího čínského šoku  
14.07.2026
22:04Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu  
17:16Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
15:43Červnová inflace v USA překvapila. Klesla na 3,5 procenta
15:40Jaké jsou skutečné zájmy Číny a jak moc její konkurence ovlivní hospodaření amerických firem?
14:27Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách
14:02Goldman Sachs těžila z tržní volatility, obchodování s akciemi bylo znovu rekordní
14:01IBM po předběžných výsledcích prudce padá. V pre-marketu odepsalo přes 20 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět