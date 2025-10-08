Hledat v komentářích

Akcie ASML oslabují poté, co americký výbor navrhl širší zákaz prodeje zařízení na výrobu čipů do Číny

08.10.2025 12:43
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výrobce zařízení pro výrobu čipů ASML čelí obvinění ze strany amerických zákonodárců ohledně podpory čínského polovodičového průmyslu, což vyvolalo hrozbu dalšího zpřísnění vývozu litografických strojů nizozemské společnosti. Akcie ASML v reakci v jednu chvíli klesaly až o 7,1 procenta, později ale většinu ztrátu smazaly a po poledni odepisovaly kolem 2,5 procenta.

Zvláštní výbor americké Sněmovny reprezentantů zaměřený na Čínu neobvinil pouze ASML, ale také další firmy, konkrétně Tokyo Electron, Applied Materials, KLA Corp a LamResearch Corp.

Podle výboru dosáhly tyto firmy „značných zisků z prodeje zařízení čínským státním a na armádu navázaným společnostem“, citovala agentura Bloomberg z úterní zprávy, která se ve svých tvrzeních odvolává na údaje o tržbách těchto společností.

„Jedná se o prodeje, díky nimž je Čína stále konkurenceschopnější ve výrobě široké škály polovodičů, což má hluboké důsledky pro lidská práva a demokratické hodnoty po celém světě,“ stojí ve zprávě.

Vyšetřování konkrétně zjistilo, že čínští výrobci čipů nakoupili loni sofistikovaná čipová zařízení o hodnotě 38 miliard dolarů, a to bez toho, aniž by došlo k porušení zákona, uvedla agentura Reuters. Zároveň je to o 66 procent více než v roce 2022, kdy bylo zavedeno mnoho omezení ve vývozu těchto nástrojů.

Podle výboru je na vině nekonzistence v pravidlech vydaných Spojenými státy, Japonskem a Nizozemskem, což vedlo k tomu, že neameričtí výrobci prodávali čipová zařízení některým čínským firmám namísto těch amerických, které to měly zakázané.

Zpráva proto vyzývá k širším zákazům ze strany USA a jejich spojenců na prodej strojů pro výrobu čipů do Číny. Tuto variantu upřednostňuje před užšími zákazy prodeje konkrétním čínským společnostem.

ASML je jediným světovým výrobcem špičkových litografických strojů potřebných k výrobě nejpokročilejších čipů používaných ve všem: od elektromobilů až po vojenské vybavení. Společnost nikdy nebyla schopna prodat své nejmodernější stroje do Číny kvůli vývozním omezením ze strany USA.

K restrikcím se přidala také nizozemská vláda, jež loni omezila i prodej druhých nejmodernějších strojů ASML, imerzních systémů pro hloubkovou ultrafialovou litografii, do Číny. Učinila tak po tlaku tehdejší americké administrativy Joea Bidena.

Čína je přitom pro ASML druhým největším trhem po Tchaj-wanu, přičemž v letošním druhém čtvrtletí se na čistém prodeji systémů podílela z 27 procent.

