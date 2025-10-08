Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy

Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy

08.10.2025 9:35
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

xAI Elona Muska získává v posledním kole financování až 20 miliard dolarů poté, co se zapojila Nvidia s 2 miliardami dolarů. Peníze budou využity na nákup výpočetních čipů právě od Nvidie pro datové centrum Colossus 2. Musk zároveň zapojuje do financování i další firmy ze svého impéria, včetně SpaceX, a investoři Tesly budou brzy hlasovat o možné účasti i této automobilky.

Startup Elona Muska xAI získal více financí, než se původně plánovalo. Do aktuálního investičního kola se zapojila také Nvidia, čímž se údajně objem prostředků zvýšil na 20 miliard dolarů. Podle zdrojů investuje Nvidia do kapitálové části transakce až 2 miliardy dolarů, píše Bloomberg.

Toto rozsáhlé financování je dalším příkladem prudkého růstu investic do AI, kdy velké technologické firmy v rychlém tempu vkládají desítky miliard dolarů do budování infrastruktury pro vývoj špičkových AI modelů. Tento týden například OpenAI oznámila víceleté partnerství s AMD, zatímco Meta podepsala několik několikamiliardových smluv, včetně balíčku financování datových center ve výši 29 miliard dolarů. Oracle získal 38 miliard dolarů prostřednictvím dluhového financování pro svou infrastrukturu.

Financování xAI bude podle zdrojů rozděleno na přibližně 7,5 miliardy dolarů v kapitálu a až 12,5 miliardy dolarů v dluhu prostřednictvím SPV (special purpose vehicle). Do dluhového financování se podle zdrojů zapojily Apollo Global Management a Diameter Capital Partners, zatímco Valor Capital vede kapitálovou část transakce.

SPV nakoupí procesory od Nvidie, které si xAI pronajme na pět let, což umožní investorům z Wall Street získat své prostředky zpět. Unikátní struktura transakce, která je zajištěna grafickými procesory (GPU) namísto samotné firmy, by mohla sloužit jako vzor pro technologické společnosti, které chtějí snížit svou dluhovou expozici.

Vedení Nvidie uvedlo, že využije rostoucí finanční sílu firmy k urychlení nasazení AI napříč odvětvím. Finanční ředitelka Colette Kress v září na konferenci Goldman Sachs uvedla, že Nvidia plánuje zpětný odkup akcií a strategické akvizice, ale prioritou je využití hotovosti k podpoře ostatních firem při zavádění AI.

Kapacita datových center je považována za klíčovou pro vývoj špičkových AI modelů, i když se vedou debaty o tom, nakolik výpočetní výkon skutečně zlepšuje technologii. Jen na americkém dluhopisovém trhu letos technologické firmy získaly přibližně 157 miliard dolarů, což je o 70 % více než loni.

Startup xAI má o kapitál zvlášť velký zájem. Firma již letos získala přibližně 10 miliard dolarů prostřednictvím firemního kapitálu a dluhu, ale podle Bloombergu potřebuje další miliardy vzhledem k tomu, že měsíčně utrácí zhruba 1 miliardu dolarů.

Musk zapojil do financování i další firmy ze svého impéria, včetně SpaceX. A ještě v letošním roce budou investoři Tesly hlasovat o tom, zda by se měla automobilka do xAI také zapojit. Musk vnímá umělou inteligenci jako základ pro řadu svých futuristických produktů – od autonomních vozidel po plně robotizované systémy.

 
 

Čtěte více:

Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
22.08.2025 10:40
Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
Elon Musk, nejbohatší člověk světa, požádal generálního ředitele spole...
Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
08.09.2025 15:21
Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
SpaceX odkoupila od společností EchoStar licence na spektrum, které vy...
Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů
15.09.2025 13:29
Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů
Akcie Tesly vyletěly v pondělním premarketu nahoru o více než sedm pro...
Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
25.09.2025 6:04
Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
Hlavní činitelé boomu kolem umělé inteligence jsou Nvidia a OpenAI. Pr...
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
01.10.2025 16:51
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
Americké trhy vstoupily do nového týdne s nervozitou kvůli prvnímu vl...
OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
02.10.2025 10:26
OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
OpenAI, tvůrce ChatGPT, se po sekundárním prodeji akcií za 6,6 miliard...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.10.2025
13:03Miran z Fedu: Inflační tlaky půjdou dolů, potenciál americké ekonomiky nahoru
12:43Akcie ASML oslabují poté, co americký výbor navrhl širší zákaz prodeje zařízení na výrobu čipů do Číny
11:56Nezaměstnanost v září stagnovala, přibylo lidí bez práce i volných míst
10:55Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI  
10:30SoftBank kupuje robotickou divizi ABB, která měla původně jít na burzu. Akcie ABB na rekordu
9:47Maloobchodní tržby v srpnu zrychlily meziroční růst na 3,5 procenta
9:35Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy
8:55Rozbřesk: Euro pod tlakem francouzských problémů
8:52Havlíčkovy plány s ČEZ Distribuce, spotové zlato na rekordu a levnější verze Tesly  
5:53Proti AI trendu se nevyplácí bojovat. Kocovina ale jednou přijde, varuje Molavi z Goldman Sachs
07.10.2025
17:02Zdánlivý nezájem o hodnotové akcie
15:41Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
15:02Vládní akvizice pod Trumpem: Intel, těžaři, ocel. Další na řadě obrana?
13:33Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy  
11:56Ztratí dolar pozici bezpečného přístavu?
11:19Český zahraniční obchod v srpnu s přebytkem. EU pomáhá, mimoevropské trhy ztrácí
11:11Boom inženýrských staveb táhne české stavebnictví. V srpnu rostlo nejrychleji za 7 let
10:42Jan Bureš: Automotive jede, zbytek průmyslu brzdí. Očekáváme zpomalení ekonomiky
8:59Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci lehce slábne, dluhopisy pod tlakem
8:47AMD na euforické vlně, obavy z AI horečky a zlato místo dolaru  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět