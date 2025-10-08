Nvidia investuje do xAI 2 miliardy dolarů. Musk si za to od ní pronajme čipy

xAI Elona Muska získává v posledním kole financování až 20 miliard dolarů poté, co se zapojila Nvidia s 2 miliardami dolarů. Peníze budou využity na nákup výpočetních čipů právě od Nvidie pro datové centrum Colossus 2. Musk zároveň zapojuje do financování i další firmy ze svého impéria, včetně SpaceX, a investoři Tesly budou brzy hlasovat o možné účasti i této automobilky.
Startup Elona Muska xAI získal více financí, než se původně plánovalo. Do aktuálního investičního kola se zapojila také , čímž se údajně objem prostředků zvýšil na 20 miliard dolarů. Podle zdrojů investuje Nvidia do kapitálové části transakce až 2 miliardy dolarů, píše Bloomberg.
Toto rozsáhlé financování je dalším příkladem prudkého růstu investic do AI, kdy velké technologické firmy v rychlém tempu vkládají desítky miliard dolarů do budování infrastruktury pro vývoj špičkových AI modelů. Tento týden například OpenAI oznámila víceleté partnerství s AMD, zatímco Meta podepsala několik několikamiliardových smluv, včetně balíčku financování datových center ve výši 29 miliard dolarů. získal 38 miliard dolarů prostřednictvím dluhového financování pro svou infrastrukturu.
Financování xAI bude podle zdrojů rozděleno na přibližně 7,5 miliardy dolarů v kapitálu a až 12,5 miliardy dolarů v dluhu prostřednictvím SPV (special purpose vehicle). Do dluhového financování se podle zdrojů zapojily Apollo Global Management a Diameter Capital Partners, zatímco Valor Capital vede kapitálovou část transakce.
SPV nakoupí procesory od Nvidie, které si xAI pronajme na pět let, což umožní investorům z Wall Street získat své prostředky zpět. Unikátní struktura transakce, která je zajištěna grafickými procesory (GPU) namísto samotné firmy, by mohla sloužit jako vzor pro technologické společnosti, které chtějí snížit svou dluhovou expozici.
Vedení Nvidie uvedlo, že využije rostoucí finanční sílu firmy k urychlení nasazení AI napříč odvětvím. Finanční ředitelka Colette Kress v září na konferenci uvedla, že plánuje zpětný odkup akcií a strategické akvizice, ale prioritou je využití hotovosti k podpoře ostatních firem při zavádění AI.
Kapacita datových center je považována za klíčovou pro vývoj špičkových AI modelů, i když se vedou debaty o tom, nakolik výpočetní výkon skutečně zlepšuje technologii. Jen na americkém dluhopisovém trhu letos technologické firmy získaly přibližně 157 miliard dolarů, což je o 70 % více než loni.
Startup xAI má o kapitál zvlášť velký zájem. Firma již letos získala přibližně 10 miliard dolarů prostřednictvím firemního kapitálu a dluhu, ale podle Bloombergu potřebuje další miliardy vzhledem k tomu, že měsíčně utrácí zhruba 1 miliardu dolarů.
Musk zapojil do financování i další firmy ze svého impéria, včetně SpaceX. A ještě v letošním roce budou investoři Tesly hlasovat o tom, zda by se měla automobilka do xAI také zapojit. Musk vnímá umělou inteligenci jako základ pro řadu svých futuristických produktů – od autonomních vozidel po plně robotizované systémy.