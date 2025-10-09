Hledat v komentářích

Detail - články
PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA

09.10.2025 13:00
Autor: ČTK

Čistý zisk americké společnosti PepsiCo ve třetím čtvrtletí klesl o 11 procent na 2,6 miliardy USD (54,4 miliardy Kč). Tržby ale vzrostly a překonaly očekávání, zejména díky odolné poptávce po energetických nápojích, zdravějších limonádách a slaných pochutinách ve Spojených státech. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Zisk na akcii po očištění o jednorázové položky činil 2,29 USD a překonal očekávání analytiků v anketě společnosti LSEG, kteří čekali zisk 2,26 USD na akcii. Čisté tržby stouply o 2,6 procenta na 23,94 miliardy USD, zatímco analytici počítali s tržbami 23,83 miliardy USD.

PepsiCo nyní čelí tlaku investiční společnosti Elliot Management, která firmu kritizuje za to, že zaostává za svým hlavním konkurentem Coca-Cola. Tlačí na ni, aby zvážila návrat k provozování své sítě stáčíren formou franšízy, což Coca-Cola učinila v roce 2017, a prodala některé vedlejší značky, jako je Quaker Oats, a peníze investovala do hlavních značek nebo nových produktů, jako jsou proteinové snacky.

Za poslední rok se PepsiCo zaměřila na doplnění nabídky produktů o prebiotické limonády a energetické nápoje, protože spotřebitelé se stále více zajímají o zdravý životní styl. Pracuje také na nové image svých značek chipsů Lay's a Tostitos, aby zdůraznila, že neobsahují potravinářská barviva a syntetické přísady. Zavádí také menší balení, neboť spotřebitelé hledají cenově dostupnější možnosti.

Společnost dnes také oznámila, že novým finančním ředitelem se od 10. listopadu stane Steve Schmitt, který je v současnosti finančním ředitelem amerických aktivit maloobchodního řetězce Walmart. Současný finanční ředitel Jamie Caulfield po více než 30 letech ve společnosti odchází do důchodu.

PepsiCo vedle značek oblíbených nápojů, jako je Pepsi-Cola, Mountain Dew, Gatorade a SodaStream, vlastní i řadu značek nabízejících lehké občerstvení. Patří mezi ně Lay's, Doritos, Cheetos a cereálie Quaker.


