ČEZ: Brexit oslabí státy EU, které provozují jaderné elektrárny

Odchod Velké Británie z Evropské unie oslabí podle společnosti jaderný blok, tedy skupinu států v unii, které využívají k výrobě elektřiny jaderné elektrárny. obchoduje na britských velkoobchodních trzích s energiemi, kde není jasné, jak bude situace po brexitu vypadat. Jaderná elektrárna Temelín ale nečeká ani při takzvaném tvrdém brexitu významnější nárůst nákladů. Na dotaz ČTK to řekli mluvčí Skupiny Ladislav Kříž a temelínské elektrárny Marek Sviták.



"Z 28 států EU využívá jadernou energetiku polovina, tedy 14 států. Odchodem Velké Británie se misky vah nakloní na stranu států, které jaderné elektrárny nemají. Navíc Německo si schválilo odklon od jaderné energetiky. Na druhou stranu plánuje výstavby jaderné elektrárny Polsko," uvedl Kříž a doplnil, že Velká Británie, která plánuje stavbu nových jaderných zdrojů, byla pro ČR v EU výrazným partnerem a spojencem.



ČEZ dosud nemá ve Velké Británii žádná aktiva, obchoduje ale na tamních velkoobchodních trzích s energiemi. "To je oblast, kde ještě není vše vyjasněno," doplnil mluvčí .



Temelín má dodavatele po celém světě, například v USA, Rusku nebo Japonsku, a administrativně tak pro něj nebude podle Svitáka případná celní povinnost s Velkou Británií zásadní novinkou.



"Už před několika měsíci jsme si udělali analýzu dodavatelů pro elektrárnu Temelín. Z ní vyplynulo, že v případě dodávky služeb nemáme smlouvu se společností z Velké Británie, u dodávek materiálu pak jde o jednotky případů. Nejde ale o žádná klíčová zařízení a tedy ani takzvaný tvrdý brexit s celní povinností by nepředstavoval významnější nárůst nákladů," řekl temelínský mluvčí.



Po čtvrtečních parlamentních volbách v Británii je podle analytiků takřka jisté, že Spojené království opustí unii v lednu 2020. V hlasování totiž absolutní většinu v Dolní sněmovně získali konzervativci britského premiéra Borise Johnsona, kteří před volbami slibovali rychlé schválení brexitové dohody a britský odchod z EU na konci ledna.



ČEZ je největší česká energetická firma a jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Čistý zisk společnosti stoupl za letošní tři čtvrtletí meziročně zhruba o polovinu na 13,6 miliardy korun.



Temelínská elektrárna, kterou spustil v prosinci 2000, je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobila 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny.