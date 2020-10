Akcie polské Allegro při debutu na burze přidávají 50 procent

Akcie polského internetového obchodu Allegro dnes debutovaly na burze ve Varšavě růstem o více než 50 procent. Primární veřejná nabídka (IPO) Allegra je největším vstupem na varšavskou akciovou burzu za několik let a firma je teď největším podnikem na burze podle tržní kapitalizace. Informovala o tom agentura Reuters. Očekává se, že pro varšavskou burzu, která má problém přilákat nové firmy a která se potýká s poklesem obratu, se stane nabídka Allegra zlomovou záležitostí a že přiláká na burzu více firem.



Akcie Allegra zahájily dnešní obchodování na ceně 65 zlotých (394 Kč), zatímco stanovená cena pro primární nabídku byla 43 zlotých. Tržní kapitalizace firmy při zahájení obchodování tak činila 17,6 miliardy USD (403,7 miliardy Kč). Výtěžek z prodeje akcií plánuje firma použít hlavně na splacení dluhů.



Allegro je nejznámější značkou z oblasti elektronického prodeje v Polsku. Její stránky přilákají měsíčně 20 milionů návštěvníků. Působí i v jedné z několika podnikatelských oblastí, které těží z pandemie, tedy zvláště z přesunu zákazníků k nákupům přes internet.



Společnost Allegro byla založena před 20 lety jako domácí konkurent americké firmy . Současnými majiteli Allegra jsou investiční firmy Cinven, Permira a Mid Europa, které ji spolu s internetovým portálem Ceneo v roce 2016 koupily za 3,25 miliardy USD od jihoafrické firmy Naspers. Původně její součástí byla také česká firma Aukro, tu však Naspers v roce 2016 prodal samostatně českým investorům.



Trh primárních nabídek akcií v Evropě se v září začal zotavovat. V Británii vstoupila na trh firma The Hut Group, která se stala největším debutem na londýnské burze za posledních sedm let. Na začátku tohoto měsíce pak vstoupily na trhu litevská Ignitis Group a ruská Sovkomflot. Z globálního pohledu však Evropa letos v primárních nabídkách akcií stále zaostává.