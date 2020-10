Stock předvedl aktualizaci svého hospodaření, Apple své iPhony a ČR opět přes 8 000 nových případů Covid-19

Spirits komentuje předběžné parametry 3Q20: Polský a český trh, které dohromady představují zhruba 3/4 tržeb, pokračují v růstu jak v objemu, tak na hodnotě, a to před dopadem COVID. Oficiální výsledky za 3Q20 přijdou 2. prosince 2020. Dosavadní cash flow je silné, vyústilo do čistého zadlužení ke konci 3Q20 na úrovni 23 mil. eur proti 55 mil. eur na konci roku 2019. Nárůst na českém trhu v absolutní hodnotě překonává konkurenty, podpořeno brandem a uvedením novinek.

jmenoval Shana McNameeho do funkce hlavního úředníka pro ochranu osobních údajů. McNamee pochází z irského ministerstva financí a Komise pro ochranu údajů. Kromě zkušeností v regulatorním sektoru má i akademické zkušenosti.

V Česku přibylo v úterý 8325 prokázaných případů nemoci covid-19. Je to druhý nejvyšší denní nárůst po pátečním rekordu, který byl ještě o 292 případů vyšší. Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí v celém Česku ode dneška zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přecházejí na distanční výuku, výjimku mají třídy pro děti se speciálními potřebami. Uzavřené jsou restaurace, bary a kluby. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Školy mají být zatím zavřené do 1. listopadu.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterním televizním projevu řekl, že počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí v následujících týdnech podle modelů šíření viru ještě vzroste. "Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny," dodal. Zároveň se omluvil za to, že opatření proti druhé vlně v létě neprosazoval důrazněji.

Společnost představila nejnovější řadu iPhonů, o které se Wall Street domnívá, že odstartuje nový cyklus růstu tržeb. Na virtuální akci společnost předvedla 5G iPhone 12 v několika barvách, s 6,1palcovou obrazovkou a hranami, které jsou ploché, ne zakřivené. Začínají na cenovce 799 $. Akcie Applu však klesly o 2,7 % a umazaly tak některé pondělní zisky. Společnost také oznámila levnější a menší verzi svého inteligentního reproduktoru HomePod.

Zítra je dnem D dohody o brexitu, ale Velké Británii a Evropské unii se dosud nepodařilo dosáhnout kompromisu. Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier uvedl, že rozhovory dostatečně nepokročily na to, aby vstoupily do intenzivní závěrečné fáze. Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona mezitím tvrdil, že Velká Británie je „připravená a ochotná“ opustit jednotný trh bez dohody. Johnson čelí tlaku i na domácí frontě a vůdce opozice Keir Starmer volá po karanténě v Anglii, aby zpomalil šíření Covid-19. Johnson údajně prohodil při soukromém hovoru s konzervativci vtip o tom, že by o Vánocích zakázal návštěvu tchýním.

Pokrok v léčbě koronaviru zaznamenal další překážku. & Co. uvedla, že registrace účastníků do klinického testování léčby protilátkami byla pozastavena z důvodu možného bezpečnostního rizika. Firma je jednou z několika společností vyvíjejících takzvanou terapii monoklonálními protilátkami, která by mohla pomoci těm, kteří mají časné příznaky, aby nedospěli do závažnějších stádií. Vedení farmaceutických firem a vládní zdravotníci ji považují za solidní most k vakcíně. Tato zpráva přišla po rozhodnutí společnosti pozastavit testování vakcíny kvůli nemocnému dobrovolníkovi.

Vyhlídky na fiskální balíček v USA před volbami v příštím měsíci ustrnuly. Mluvčí sněmovny Nancy Pelosi požadovala, aby Bílý dům předělal svou poslední nabídku a vůdce senátních republikánů Mitch McConnell mezitím prosadil strategii menšího rozsahu, kterou Pelosi rychle odmítla. Zdálo se, že návrh McConnella hlasovat příští týden pouze o jednom ustanovení vzbudil odpor dokonce i prezidenta Donalda Trumpa, který zatweetoval „Buď to rozjeďte velkém, nebo se rozjeďte domů!!“. Index S&P 500 v úterý klesl poprvé po pěti dnech.

Futures na evropské akciové tituly: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,6 %, DAX 0,1 %.