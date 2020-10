Červený čtvrtek na burze v USA

Na úvod bych rád řekl, že dnešní den dopadl pro akcie v USA výrazně lépe než jak to vypadalo v úvodu obchodování. Všechny hlavní indexy totiž zahájily den s přibližně jednoprocentní ztrátou, a i když se nedokázaly překlopit do plusu, povedlo se alespoň umazat značnou část ztrát. SPX500 s Dow Jones Industrial Average uzavřely den jen s drobnou ztrátou. Nasdaq si z hlavních akciových indexů vedl nejhůře a tratil přibližne 0,5 %. Důvodů k dnešnímu poklesu bylo hned několik - v úvodu to bylo jednoznačně překlopení extrémně negativní nálady z Evropy (německý DAX dnes propadl o 2,3 %) kvůli vývoji epidemie koronaviru. Dalším důvodem pak mohla být nepříliš dobrá data z amerického trhu práce. V neposlední řadě pak rostoucí obavy ze startující výsledkové sezóny, obzvláště pak po odreportovaných datech některých amerických bank a aerolinky Delta Airlines.

Nejslabším článkem dne byl po dlouhé době technologický sektor (Apple -0,4 %, -0,5 %, -1,9 %, -1,3 %, Blizzard -1,9 %, -2,7 %). Naopak nejlépe se dařilo energetickému sektoru (Halliburton +2,8 %, +0,8 %, Mobile +0,9 %). Dařilo se i finančnímu sektoru, ale neodpustím si poznámku, že šlo možná spíše o korekci výrazných propadů z minulých dní (Bank of America +2,2 %, +1,5 %, +1,4 %).