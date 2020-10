Liberty Steel má zájem o ocelářskou divizi Thyssenkrupp

Společnost Liberty Steel, která vlastní i huť v Ostravě, učinila nezávaznou nabídku na ocelářskou divizi německého konglomerátu . Finanční detaily firma zatím nezveřejnila. Dohoda by spojila čtvrtého a druhého největšího producenta oceli v Evropě, německé odbory jsou však proti. Uvedla to dnes agentura Reuters.



"Liberty Steel je přesvědčena, že kombinace s Steel Europe může být správnou odpovědí z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního," uvedla firma.



Dohoda je dalším pokusem o velkou konsolidaci v evropském ocelářském průmyslu. Loni úřady zablokovaly pokus o vytvoření společného podniku mezi a Tata Steel.



Společnost uvedla, že nabídku pečlivě prozkoumá. Pokračuje ale také v jednání s dalšími zájemci o divizi. Podle Reuters je mezi nimi německá firma , dále švédská SSAB a opět Tata Steel.



Německý odborový svaz IG Metall však nabídku Liberty Steel odmítá. Podle něj by mohla vést k propouštění a rozpadu firmy, řekl šéf odborového svazu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko Knut Giesler.



Německá vláda je nyní pod zvýšeným tlakem, aby pomohla ocelářské divizi , která za devět měsíců vykázala provozní ztrátu 700 milionů eur (19,1 miliardy Kč). Zaměstnanci už plánují protesty, kterými chtějí dál zvýšit tlak na vládu. Generální ředitelka Martina Merzová tento týden uvedla, že firma zváží všechny možnosti, včetně prodeje podílu v divizi vládě. Ministr hospodářství Peter Altmaier se však proti této myšlence zatím staví a dává přednost finanční podpoře, která by pomohla při přechodu na bezemisní výrobu oceli za pomoci vodíku.



Firmu Liberty Steel založil britský podnikatel indického původu Sanjeev Gupta. Podnik je součástí jeho rodinného konglomerátu GFG. Společnost má roční kapacitu výroby 13 milionů tun oceli, z toho je 72 procent v Evropě. Celkem zaměstnává zhruba 17.000 lidí. V ocelářské divizi pracuje asi 27.000 lidí.