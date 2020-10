Perly týdne: Akcie pro příštích deset let, velká rotace a u nás chudoba nehrozí

Přichází desetiletí softwaru, na spadnutí je cyklická rotace a velkou neznámou jsou americké prezidentské volby. U nás chudoba nehrozí, ale v elektromobilitě zaostáváme. A ještě více v nových Perlách týdne...

Desetiletí softwaru: Kevin Wang je partnerem ve společnosti Altimeter Capital a pro CNBC uvedl, že posledních deset let bylo obdobím technologických firem. Pandemie pak dále ukazuje, jak roste význam softwaru ve světové ekonomice. Další desetiletí tak podle něj bude dobou softwaru, protože tento trend bude pokračovat i nadále. U technologických firem na akciovém trhu je podle odborníka poměrně jednoduché posoudit, jak si s ohledem na tyto posuny povedou v krátkém období, složitější je to ale s odhadem toho, jak se vypořádají s dlouhodobějšími trendy.



V rozhovoru byl zmíněn i trend posunu k takzvaným Low-code, či No-code programům. Tedy k softwaru, který může být upravován pro potřeby klienta a uživatele bez většího, či dokonce bez žádného programování. Wang k tomu poznamenal, že stejně jako se mění poptávka po softwaru, se mění i programy samotné. Podniky prochází digitální transformací a „software je řízen zase dalším softwarem“. V situaci, kdy si firmy zajišťují vše samy, si ale musí vybrat, zda bude řešení, „rychlejší, lepší, či levnější“. Firmy jako Snowflake ale nyní nabízí služby, díky kterým mohou jejich klienti dosáhnout všech tří cílů najednou. Altimeter Capital podle CNBC věří, že novými velkými růstovými společnostmi bude právě Snowflake, k ní se přidá ByteDance, Zoom a Shopify.





Směr cyklická aktiva: Sober Look přináší na Twitteru následující graf s vývojem cyklických a defenzivních akcií. V první růstové části cyklu si obvykle vedou nejlépe sektory od financí, přes energie, průmysl, po zboží mimořádné spotřeby. Později se zájem investorů přesouvá k defenzivě, tedy zdravotní péči, utilitám, či zboží běžné spotřeby. Podle grafu byla od roku 1990 první skupina relativně ke druhé nejvýše před poslední finanční krizí, dna bylo naopak dosaženo během recese letošního roku. V posledních měsících ale došlo k obratu a cyklické tituly si vedou lépe než defenziva:



O výhledu pro cyklické tituly v Evropě hovořil na Bloomberg Finance Peter Oppenheimer z . Poukázal na to, že pandemická opatření se opět zpřísňují, na druhou stranu bychom ale podle něj neměli zapomínat, že ekonomika se zotavuje z velmi hlubokého propadu. I díky mohutné stimulaci tak stratég čeká, že příští rok poroste ekonomika eurozóny o více než 6,5 %. Globální hospodářství by mělo růst o 6 – 6,5 %.



Slabý globální růst po dlouhou dobu podle Oppenheimera znamenal, že si nejlépe vedly akcie kvalitních růstových společností. Stratég ale míní, že nastává čas na rotaci, a to právě směrem k cyklickým a také hodnotovým akciím. I díky zrychlujícímu globálnímu růstu, který by měl zvednout i výnosy vládních dluhopisů. Optimistický výhled má Oppenheimer také u cen komodit. K tomu míní, že se mění celkové ekonomické prostředí, protože k uvolněné monetární politice se přidává uvolněná politika fiskální, což je změna oproti minulým letům. Výsledkem by měl být růst výnosů obligací nad úrovně, na které jsme byli v posledních letech zvyklí, což by mělo také nahrávat zmíněné rotaci.





Akcie a volby: Joyce Changová stojí v čele ekonomického výzkumu a podle ní se nyní všichni zaměřují na blížící se prezidentské volby v USA. Tedy jednak na to, kdo je vyhraje, ale nyní zejména na průběh samotných voleb. K tomu se investoři snaží odhadnout další vývoj na poli pandemie a také oživení hospodářství, o kterém ekonomka hovoří jako o „nedokončeném“.



Trhy podle Changové, která hovořila na Bloomberg Finance, počítají s tím, že na počátku příštího roku přijde další velká fiskální stimulace, bez ohledu na to, jaký bude výsledek voleb. Pokud přijde „modrá vlna“, budou se demokraté snažit o výrazné zvýšení daňových příjmů. Pokud by novou politikou byl například eliminován vliv předchozích daňových úlev zavedených současným prezidentem, smazalo by to podle odhadů ekonomky asi 9 dolarů ze zisků na akcii v indexu S&P 500. Na druhou stranu by ale demokraté tlačili na zvýšení minimální mzdy a prosazovali by vyšší investice do infrastruktury. Trhy se každopádně nyní podle ekonomky ani tak nezaobírají tím, kdo volby vyhraje, jako tím, jestli vůbec proběhnou řádně.





Americká akciová kultura: Bank of Japan přinesla přehled struktury aktiv domácností v Japonsku, eurozóně a USA. Tam drží domácnosti asi třetinu svých aktiv v akciích, zatímco v Evropě to není ani pětina a v Japonsku ani desetina. V těchto dvou ekonomikách mají domácnosti zase větší tendenci držet hotovost a depozita:





Deficitní dvojčata: Variant Perception v následujícím grafu srovnává celkovou výši takzvaných dvojitých deficitů, tedy deficitu rozpočtového a deficitu běžného účtu. Těmito deficity jsou dlouhodobě „proslulé“ zejména Spojené státy a z grafu je zřejmé proč. Výrazně lépe na tom v tomto ohledu ale není ani Kanada, či Brazílie:





Jeff Rosenberg z je jedním z mnoha, kdo nyní uvažuje o tom, zda v USA přijde další fiskální stimulace (která by se projevila i na výše zmíněných deficitech). Pro CNBC uvedl, že trh na jednu stranu doufá v další stimulaci, ale nutné je vážit celkovou politiku. Tedy vlastní stimulaci a k ní další kroky, které by její dopady mohli mírnit, či eliminovat. V tuto chvíli je přitom velmi složité hodnotit, jakou celkovou politiku by daný prezident a vláda po volbách prosazovali.





Chudoba téměř nehrozí: Podle následujícího grafu od Eurostatu jsme na tom v Evropě nejlépe, co se týče počtu lidí, kterým hrozí chudoba. U nás je takto ohroženo 12,5 % populace, na podobných číslech je Slovinsko, či Finsko. Na druhém konci spektra se nachází Bulharsko s Rumunskem, kde je ohrožena téměř třetina populace:





Posun k elektromobilitě: Jiří Maláček, šéf Škody ČR, v rozhovoru pro centrum.cz, tvrdí, že „musíme lidi přesvědčit, že elektromobily nejsou nutné zlo“. „Do roku 2019 se v Česku prodávalo zhruba 700 elektromobilů ročně a podíl tvořil desetiny procenta. Miniauto Citigo-e vykázalo za půl roku 1250 registrací a strmě rostl také prodej plug-in hybridního Superbu. Sečteme-li obě kategorie, každý 50. vůz na českém trhu se prodává v plug-in nebo čistě elektrické verzi. Speciálně západní Evropa je ale výrazně dál, každé 35. auto v Evropě má plně elektrický pohon. Jednoznačně je vidět trend elektromobility, i když se na to někteří dívají skepticky," míní Maláček.



Škodovka podle slov ředitele nemá v plánu se zaměřit čistě jen na výrobu elektrických aut. „Elektromobily jsou jednou z alternativ. Jsou vhodné pro určitou skupinu zákazníků, která jezdí denně 10, 50, případně 100 km. Nadále budeme vyrábět vozy se spalovacími motory a v brzké době neplánujeme současné modely kvůli emisním limitům škrtat z nabídky“, uvedl. A dodal:



„V současnosti jsme jedna z nejaktivnějších firem, která buduje síť nabíječek v ČR. Aktuálně máme pro své zákazníky v provozu 226 veřejných nabíjecích stanic s dobíjecí kapacitou od 11 do 22 kW, někde jsou v provozu i DC nabíječky o výkonu až 150 kW.“ Maláček pak věří, že „v roce 2023 bude v Česku v provozu 2000 veřejných dobíječek a Škoda Auto by chtěla v počtu dobíjecích bodů zaujmout přes 10 procent trhu“.





Školy otevřít co nejdříve: Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro Právo uvedl: „Jsem optimista. Proto jsem na všechny z nás apeloval, abychom omezili sociální kontakt, protože to je cesta ke zkrocení pandemie a reprodukčního čísla. Pokud se ho podaří snížit, tak se mohou vrátit první stupně, ale když se dostaneme k hodnotě 0,8, tak by se měly vrátit i druhé stupně ZŠ. Co nejrychleji se také musí obnovit praktická výuka na středních školách a výuka závěrečných ročníků“. „Neumím si představit, že by opatření nezafungovala, protože jsou poměrně hodně přísná, byť nepříjemná a zasahují do života každého z nás“, dodal ministr.