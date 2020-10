McKinsey: Na jaře přibylo 1,3 milionu uživatelů on-line služeb

Během jara letošního roku přibylo v České republice 1,3 milionů nových uživatelů on-line služeb. Digitální služby využívá až 83 procent Čechů, zatímco před krizí to bylo 69 procent. Česko tak po nástupu koronavirové krize dosahuje nejvyšší rozšíření digitálních služeb mezi státy střední a východní Evropy. Vyplývá to ze studie společnosti McKinsey & Company, která se zaměřila na deset zemí střední a východní Evropy.



Analýza se zaměřila na Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tyto země řadí do skupiny tzv. digitálních vyzyvatelů, protože vykazují silný potenciál digitálního růstu a schopnost vyrovnat se úspěchu zemí severní a západní Evropy, které jsou silně digitalizované.



"Tento vysoký nárůst nových uživatelů na trhu znamená příležitost pro společnosti, které do digitalizace investovaly již před pandemií, a nyní mohou poskytovat své služby i novým zákaznickým segmentům. Růst digitalizace také vyvíjí velký tlak na organizace, aby rychle změnily způsob své interakce s občany a zákazníky. To platí zejména pro veřejný sektor a malé a střední podniky, které v implementaci digitalizace zaostávají," uvedl expert McKinsey Tomáš Karakolev.



Během prvních měsíců uzavření ekonomiky kvůli onemocnění covid-19 rostla podle studie digitální ekonomika ve střední a východní Evropě téměř dvakrát rychleji než v posledních dvou letech. McKinsey odhaduje, že mezi lednem a květnem 2020 vzrostla on-line ekonomika v zemích regionu o více než 14 procent a dosáhla tak 78 procent nárůstu zaznamenaného během celého roku 2019, což představuje 5,3 miliardy eur.



Po začátku pandemie začalo v regionu střední a východní Evropy používat digitální služby téměř 12 milionů nových uživatelů. Nejsilnější nárůst nových uživatelů digitalizace byl v regionu mezi lidmi nad 65 let. Kolem 70 procent respondentů uvádí, že budou používat nové online služby i po pandemii.



Dle studie má region střední a východní Evropy dobré základy pro další digitální rozvoj. Patří mezi ně silný makroekonomický výkon, kdy HDP na obyvatele vzrostlo o 115 procent v období 2004-2019, vysoká kvalita digitální infrastruktury a rozvíjející se ekosystém digitálních start-upů, které mají v zemích CEE hodnotu kolem 31 miliard eur. Region také posílil primární a sekundární vzdělávací systém a základnu svých talentů. V roce 2019 měl 216.000 absolventů v oborech přírodní vědy, technologie, technika a matematika.



Vládní činitelé by mohli zvážit zpřístupnění dalších veřejných služeb online, a vytvářet tak digitální ekosystém, ze kterého mohou prosperovat jednotlivci i podniky. Lze toho dosáhnout podporou podnikání, vytvářením pobídek pro malé a střední podniky, aby usilovaly o digitalizaci a spolupracovaly s technologickými seskupeními a sektory, což zvyšuje konkurenceschopnost v daném regionu.