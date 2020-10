Fidelity: Udržitelné investice - posun k udržitelnému kapitalismu

Podle průzkumu investiční společnosti Fidelity International urychlily pandemie Covid-19 a sociální nepokoje po celém světě posouvání hranic vnímání přijatelnosti. To, co dříve bylo ve společnosti považováno za radikální, je nyní považováno za normální. U firem tak byl zpochybněn předpoklad, že výnosy akcionářů by měly být maximalizovány za každou cenu, a hlavním cílem investorů se nyní stalo udržitelné investování.

V uplynulých desetiletích se podnikové výdělky zaměřovaly na čtvrtletní (EPS) výnosy na akcii, výkon ve srovnání s minulými čtvrtletími a budoucí očekávání. Tato čísla vyjadřovala priority akcionářů a měřítka podnikového úspěchu. Krize Covid však urychlila přijetí udržitelného kapitalismu, zejména v záležitostech souvisejících se společenským blahem, protože to podporuje schopnost společnosti zajistit si základní potřeby, tj. bezpečí a dobré zdraví.

Tuto transformaci smýšlení firem dokázala Fidelity International vyhodnotit prostřednictvím vlastního průzkumu mezi více než 140 analytiky po celém světě. Analytici Fidelity International napříč odvětvími a regiony uvedli, že vedení firem v prvé řadě myslelo na zdraví zaměstnanců a firmy budou i v budoucnu věnovat větší pozornost bezpečnosti a pohodě zaměstnanců.

Průzkum také zjistil, že v důsledku krize je pro některé společnosti v tuto chvíli prokázání loajality k firmě a podpora komunity, v níž působí, zásadní pro budování a udržování značky. Další průzkum navíc zjistil, že tento trend v některých oblastech přetrvává i po propuknutí Covid-19. Patnáct procent severoamerických analytiků, což je více než v Evropě, uvedlo, že očekává, že většina sociálně orientovaných změn ve společnostech bude trvalá.

Graf: Jak očekávají analytici promítnutí sociálních změn v různých částech světa?





Mnoho společností kótovaných na burze mění způsob rozdělování financí. Snižují zpětné odkupy akcií, snižují dividendy a snižují bonusy vedení a místo toho garantují práci a poskytují prodlouženou a placenou nemocenskou, lepší zdravotní pojištění a péči o děti. Toto zaměření se na bezpečí a zvyšování spokojenosti zaměstnanců je známkou toho, že si společnosti uvědomují, jak jim vyšší produktivita a goodwill získaný z těchto opatření pomůže dlouhodobě přežít a prospívat.

Udržitelná společnost, nebo průmysl, je taková, která vydrží a poskytuje investorům výnosy celé roky. Společnost Fidelity International vyvinula vlastní hodnocení udržitelnosti a společnostem, které pokrývá, přiděluje hodnocení A-E na základě jejich výkonů v oblasti udržitelnosti. „Zjistili jsme, že právě v tomto turbulentním období existovala silná pozitivní korelace mezi relativním výkonem společnosti na trhu a hodnocením udržitelnosti. V průměru znamenala jedna úroveň ratingu v tomto volatilním období 2,8 procentního bodu výkonu akcií,“ dodává Ned Salter, ředitel výzkumu Fidelity International.

Graf: ESG vydělává:





„Naší hypotézou při zahájení výzkumu bylo, že společnosti s dobrými ratingy udržitelnosti mají obezřetnější a konzervativnější manažerské týmy, a proto prokazují větší odolnost v krizi. To jen podtrhuje důležitost zahrnování faktorů ESG do fundamentální analýzy,“ říká na závěr Ned Salter, ředitel výzkumu Fidelity International.

Zdroj: Fidelity International