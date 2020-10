Bloomberg: Vítr a solár jsou na většíně míst nejlevnějším zdrojem elektřiny

Tak to se máte. Když se podívám na meteostanici tak z posledních 5 nocí 3 byly bez větru. Takže žádná změna za ty roky když jsem uvažoval jako vy, že doplním nefunkční soláry větrem, který jak na potvoru taky nefunguje v noci. Když existují dotace do fosilních proč je to drahé a proč se platí emisní daně, když by stačilo zrušit ty údajné dotace? Baterie potom co jimi proběhne dané množství energie jsou kaput, takže při tak obrovských kapacitách to bude jen otázka času jak velký průšvih nastane a začnou se hromadit "hornici v dole"

HenryFord



Dotace fosilních paliv existují. Stačí se podívat na zkrachovalou OKD, kde nyní musí stát zahlazovat těžbu za svoje (za naše). Ona je svým způsobem dotace i ztráta hodnoty akcií NWR. To zase cálovali akcionáři, i když povětšinou Bakalovi... qwer

Nešlo systémovou o dotaci uhlí, ale o propagandistické gesto vládnoucích hochštaplerů, jak se starají o úderníky jako za starých dobrých času. Mikulčice se nechali v klidu zkrachovat. HenryFord

A to se nebavíme o milirdách tun škodlivin co vyletělo komínem v minulosti a škodit budou ještě dlouho. ..