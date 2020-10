BBC: Visa a Mastercard čelí obvinění z nadměrných poplatků

Vydavatelé platebních karet a čelí v Británii obvinění, že v době koronavirové krize těží z výběru až příliš vysokých poplatků. Podle britských maloobchodních sdružení se tyto poplatky za poslední dva roky téměř zdvojnásobily, informoval dnes server BBC.



Sdružení varují, že maloobchodníci budou muset přenést tyto zvýšené náklady na spotřebitele, kteří tak za kreditní kartu zaplatí ročně o 40 liber (zhruba 1200 Kč) více.



"Je nezbytné, aby vláda podnikla kroky proti nadměrným nákladům na karty," uvedl Andrew Cregan ze Sdružení britských maloobchodníků (BRC). "Kdyby takto zvyšovaly poplatky telekomunikační nebo energetické firmy, vyvolalo by to povyk," dodal.



Cregan vydavatele platebních karet obvinil ze zneužívání dominantního postavení na trhu. "Jsou to dvě z nejziskovějších organizací na světě a mají obchodníky ve své moci," prohlásil. BRC požaduje, aby tuto záležitost prošetřil britský antimonopolní úřad CMA.



Svaz britského pohostinského sektoru UK Hospitality upozornil, že koronavirová krize urychlila přesun k používání karetních plateb v pohostinství a že řada podniků teď z bezpečnostních důvodů nepřijímá hotovost. "Toto odvětví musí být ochráněno před nadměrnými poplatky," uvedl David Sheen z UK Hospitality.



Obchodní ředitel britského svazu nezávislých maloobchodníků BIRA Jeff Moody upozornil, že místní prodejny jsou znevýhodněny tím, že si nejsou schopny dojednat nižší poplatky. "Smlouvy dostupné velkým celostátním řetězcům často nejsou menším nezávislým maloobchodníkům dostupné," prohlásil. "Protože karetní transakce nyní tvoří většinu jejich platebních transakcí, pociťují tyto náklady spotřebitelé," dodal.