Rozbřesk: Korunu čekají těžké týdny, druhá vlna pandemie sílí napříč Evropou

Druhá vlna bude korunu v nejbližších týdnech dál dusit. A nijak jí nepomůže ani skutečnost, že nákaza zesiluje i v ostatních evropských zemích a pravděpodobně bude sílit globální nejistota před americkými prezidentskými volbami.



Ačkoliv přijatá omezující opatření zatím nejsou v Česku tak přísná jako během první vlny pandemie, situace je tentokrát vážnější a hrozí delší utažení šroubů. Oproti jaru jsme pandemii nechali rozběhnout do větších obrátek a “tvrdá” forma karanténních opatření tak bude muset být v platnosti pravděpodobně déle, než chce vláda v tuto chvíli přiznat. Druhá vlna pandemické recese na konci roku bude mít pravděpodobně trvalejší dopady do investičních rozhodnutí firem i na trh práce. Takové zprávy mohou zrychlovat odliv zahraničního kapitálu z Česka a vytvářet nový tlak na korunu.



Česko patří sice ve zvládání druhé vlny pandemie k nejhorším na světě, ale čísla postupně zrychlují i v sousedních zemích včetně Německa a zejména Polska. To pro korunu může být dodatečný zatěžující faktor. Polský zlotý je “regionálním benchmarkem” a česká koruna na něj má od začátku roku velice silnou vazbu. A pokud by se měla zhoršit situace v Německu, byla by to automaticky špatná zpráva pro všechny středoevropské měny – jednak kvůli horšímu ekonomickému výhledu a současně kvůli dopadu na slabší euro (a silnější dolar), což tradičně středoevropské měny posílá do defenzivy.



V nejbližších dvou týdnech může středoevropským měnám ztížit život i nervozita před americkými prezidentskými volbami. I když je nakonec pravděpodobné “pozitivní vyústění” směřující k dalšímu mamutímu fiskálnímu balíku, předvolební nejistota živená neochotou Donalda Trumpa automaticky uznat eventuální porážku, bude pravděpodobně v nejbližších týdnech posilovat dolar a oslabovat všechny rozvíjející se trhy včetně střední Evropy.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna v nejbližších seancích pravděpodobně nedostane moc šancí dostat se z defenzivy nastartované druhou vlnou pandemie (viz úvodník). Pozornost navíc mohou přitáhnout vyjádření členů bankovní rady před blížícím se listopadovým zasedáním centrální banky – podle včerejších výroků Vojtěcha Bendy není v tuto chvíli nutné něco měnit na nastavení měnové politiky. Uvidíme, zda ho v tom podpoří i jeho kolegové.



Zahraniční forex



S výjimkou pokračující série vystoupení zástupců Fedu (opakující ujištění o dlouhodobé podpoře ekonomiky) byla na eurodolarovém trhu vcelku nuda a měnový pár se stále pohybuje v pásmu 1,17-1,18.



Trh samozřejmě sleduje evropská pandemická data a debatu o dalším fiskálním balíku v USA. Na horizontu je nicméně další a poslední debata prezidentských kandidátů v USA (čtvrtek večer).



Forint, který v posledních dnech zůstává spolu se zlotým a korunou slabý, bude ve střehu před regulérním měsíčním zasedáním MNB. Změnu sazeb tentokrát neočekáváme, ale následný komentář bude důležitý – zejména pokud by se v něm objevily holubičí prvky (což by mohlo pár EUR/HUF dále tlačit k historickým minimům).