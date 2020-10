Prymula odmítl sám rezignovat, pravidla prý neporušil

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nehodlá sám rezignovat na svůj post. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho k tomu dopoledne vyzval poté, co deník Blesk vydal fotografie, které ministra zachytily bez roušky při nočním odchodu z restaurace. Prymula na briefingu řekl, že nic neporušil. Schůzka, které se zúčastnili šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, se podle něj uskutečnila v soukromých prostorách vyšehradské kapituly.

"Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o opatřeních, by je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, jako že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil," řekl Prymula na briefingu, kde nebyly umožněny dotazy novinářů.



Uvedl, že ve voze při cestě na schůzku měl roušku. "Na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly," uvedl. Podle Blesku se jednání uskutečnilo v restauraci Rio'´s na pražském Vyšehradě. Faltýnek navíc ve Sněmovně dnes poznamenal, že zná šéfa dotyčné restaurace zná a domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřeném podniku.



"Když jednání skončilo, vracel jsem se prostorem, který je venku. Byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku," uvedl Prymula. "Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí," dodal ministr.

Babiš požádal Prymulu, aby odstoupil, jinak ho odvolá



Premiér Andrej Babiš Prymulu požádal, aby rezignoval na svou funkci. Pokud tak neučiní, odvolá ho, řekl dnes premiér novinářům. Prymula podle něj zásadně pochybil schůzkou v restauraci, po které ho vyfotografoval deník Blesk. Chování ministra v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii uzavřené, je podle Babiše šokující a katastrofální a nedá se omluvit. Babiš rovněž požádal Jaroslava Faltýnka o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO kvůli schůzce s Prymulou v restauraci.

Premiér bude o změně ministra zdravotnictví jednat odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem. Urychleně hledá náhradu za Prymulu. Není to podle něj jednoduché, ale věří, že nástupce vybere ještě dnes, aby se mohl účastnit pondělního jednání vlády. "Mluvil jsem se dvěma kandidáty, musím to vyřešit do času schůzky s panem prezidentem, protože spěcháme," uvedl. Vyloučil, že by se do funkce mohl vrátit předchozí ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Babiš vyzval Faltýnka k rezignaci na prvního místopředsedu ANO

Babiš požádal Jaroslava Faltýnka o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO kvůli středeční schůzce s Prymulou v restauraci. Babiš, jenž hnutí předsedá, to řekl na dnešní tiskové konferenci.



Faltýnek je od roku 2013 šéfem poslaneckého klubu ANO, o dva roky později se poprvé stal prvním místopředsedou hnutí. Od té doby zastává obě funkce nepřetržitě.



Deník Blesk dnes uvedl, že Prymula i Faltýnek byli ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Faltýnek už se za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. Zatímco Faltýnek před zákonodárci uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace.

Prymula: Jestli si to veřejnost přeje, rezignuji

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nemá problém rezignovat, pokud si to veřejnost přeje. Řekl to dnes v rozhovoru týdeníku Respekt. Za chybu má to, že neměl roušku, když nasedal po návštěvě restaurace do auta. Myslí, že toho zas tolik neprovedl. Do restaurace nejel za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, řekl.



"Jestli si to veřejnost přeje, klidně rezignuji," uvedl ministr. Řekl také, že předem nevěděl, kde se jednání má konat, a omluvil se za to. Jel podle svých slov na adresu, na kterou byl pozván. O věci ráno hovořil s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a bude s ním o tom jednat znovu. "Jsem připraven nést důsledky," dodal ministr. Babiš mu řekl, že to byla chyba. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka nebo ministra kultury Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD) by měl Prymula rezignovat, stejně tak podle opozice.



"Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Předevčírem (ve středu) jsem na ministerstvu seděl do 21:30, pak jsem byl pozván na úřední schůzku vzhledem k tomu, že další den už mělo být omezení pohybu. Na schůzku jsem dorazil někdy kolem půl desáté. Není pravdou, že bych tam vstupoval bez roušky. V autě jsem byl s rouškou a do salonku, kam jsem byl v pozván, jsem přišel s rouškou," řekl Respektu Prymula.



Zároveň ale poznamenal, že účastníci většinově po dobu schůzky roušky na obličeji neměli, protože konzumovali nápoje, například kávu. Nechtěl prozradit, kdo kromě Faltýnka se schůzky zúčastnil.



Zatímco předseda poslanců ANO před zákonodárci dnes uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, který bude Sněmovna projednávat v úterý, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace