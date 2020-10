EY: Aktivita na trhu s primárními úpisy akcií výrazně stoupla

Aktivita na globálním trhu s primárními úpisy akcií (IPO) zaznamenala ve třetím čtvrtletí výrazné oživení. Díky dostatku likvidity na trhu bylo nejlepším třetím čtvrtletím za posledních dvacet let podle objemu výnosů primárních emisí a dvojkou podle jejich počtu. Vyplývá to ze studie Global IPO trends společnosti EY.



Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími loňského roku je celkový počet doposud uskutečněných IPO letos vyšší o 14 procent a výnosy (165,3 miliardy amerických dolarů) o 43 procent. Českou stopu zanechaly na kapitálovém trhu Pilulka a Česká zbrojovka, které upsaly akcie na pražské burze.



"Superúspěšný úpis titulu Pilulka na platformě Start pražské burzy ukazuje potenciál pro ostatní české firmy. Před Pilulkou se ucházela o přízeň investorů také Česká zbrojovka a přes ne tak úspěšný úpis jde o pozitivní zprávy pro český kapitálový trh. Čeští investoři na pražské burze trpí především nedostatkem titulů, a to je v současné době příležitost pro nové kandidáty na IPO, jak získat kapitál," uvedl partner oddělení strategie a transakcí v EY Petr Kováč.



Další partner oddělení strategie a transakcí v EY Peter Wells předpokládá, že primární veřejný úpis akcií bude i pro české podniky stále častěji cestou, jak financovat další růst, zvlášť v technologickém sektoru a v odvětví spotřebního zboží a realit. Zájem o IPO podněcují vedle vysoce likvidních trhů také všeobecně nízké úrokové sazby, které investory motivují, aby pro své investice hledali aktiva s vyšší návratností, dodal.



V Americe se od ledna do září uskutečnilo 188 primárních emisí v celkové hodnotě 62,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční zvýšení o 18 procent, resp. o 33 procent. V regionu Asie a Tichomoří se podařilo překonat loňský rok o 29, resp. o 88 procent.



Také region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika) se letos čtvrtletí od čtvrtletí zlepšuje, nicméně celkové výsledky za loňskem stále zaostávají. V tomto regionu se letos zatím uskutečnilo 130 primárních úpisů za 17,6 miliardy dolarů, což je o 27, resp. o 24 procent méně než za stejné období roku 2019. Pokud jde o jednotlivé ekonomické sektory, nejaktivnější je jako již tradičně odvětví technologií, průmyslová výroba a péče o zdraví.



"Nálada investorů se zlepšuje. Hlavní podíl na tom má dynamika IPO v technologickém sektoru a v odvětví péče o zdraví, velká likvidita na trhu, jelikož volatilita se vrátila do normálu, nízké úrokové sazby i to, že hodnoty oceňovacích indexů se téměř dostaly na úroveň před krizí. Ekosystém primárních úpisů se naučil žít i v prostředí koronavirové pandemie, ačkoli jej nejistoty současné situace nepřestávají ovlivňovat. Proto předpokládáme, že aktivita na trhu s primárními úpisy bude i v posledním letošním čtvrtletí oživovat," uvedl Kováč.