Od středy zákaz nočního vycházení. Vláda oznámila další restrikce

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronavirové nákazy. Od středy začne platit v noci mezi 21:00 a 04:59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se péče v nemocnicích i lázních.



Kabinet před časem ohlásil, že nařízení bude případně vyhlašovat vždy v pátek po vyhodnocení předchozích dnů. Naposledy opatření zpřísnil minulou středu. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) dosavadní kroky zatím k očekávanému výsledku nevedly.



"Opatření, která tu byla v uplynulých 14 dnech, se projevila jen velmi nepatrně," uvedl Prymula. Dodal, že lidé své aktivity a kontakty tolik jako na jaře neutlumili. Nákaza se potvrzuje zhruba u třetiny testovaných. Přibývá domovů seniorů, kde se covid objevil. Česko se tak podle ministra blíží "k hladinám, které ohrožují kapacitu zdravotního systému". Údaje a propočty naznačují, že by v zemi teď mohlo být půl milionu nakažených, dodal ministr.



Od středy proto bude platit zákaz nočního vycházení. Výjimky se týkají jen cesty do práce, k lékaři, ochrany zdraví či majetku a venčení psů, a to do půl kilometru od domu. Podle Prymuly budou lidé případně muset prokázat, proč z domova vyrazili. Doklad bude možné předložit i zpětně.



Obchody mohou otevřít v 05:00 a zavřít musí ve 20:00. V neděli si lidé nenakoupí. Zákaz prodeje se netýká lékáren či čerpacích stanic. Na farmářských trzích bude možné prodávat jen potraviny, ne občerstvení. Nutné bude dodržet vzdálenosti mezi stánky, na 400 metrech čtverečních nesmí být víc než 20 lidí.



Úřady, instituce i soukromé podniky by měly poslat své pracovníky na takzvaný home office, pokud je to možné. Lidé by tak měli víc pracovat z domova.



V domovech seniorů začne příští týden plošné testování. Využijí se antigenní testy. Pokud se nákaza prokáže, bude následovat testování PCR. Cílem je bránit šíření nákazy. Do lázní a na rehabilitace budou moci jen lidé, jimž aspoň část péče hradí zdravotní pojišťovny. Uvolněná lázeňská kapacita se využije pro pacienty bez příznaků či ty, kteří potřebují při doléčení ještě ošetřování. Uvolní se tak místa v nemocnicích. Ty přestanou provádět operace, které nejsou nezbytné.



Opatření mají platit do konce nouzového stavu. Někteří členové vlády už uvedli, že kabinet pravděpodobně požádá Sněmovnu o prodloužení. Podle Prymuly by konec stavu nouze znamenal také zrušení opatření proti koronaviru.



Kabinet tento týden čeká i rozhodování o otevření škol. Podle původního plánu se do nich žáci měli vrátit v pondělí 2. listopadu. Vláda bude jednat o tom, zda do lavic usednou školáci z prvního stupně, nebo aspoň z první a druhé třídy. Záležet bude na počtech nakažených a dalších údajích.

Přehled opatření, která v pondělí přijala vláda kvůli šíření nového typu koronaviru:

Zpřísnění omezení pohybu



- Od středy 28. října zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu bude platit zákaz nočního vycházení. Vláda rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.



Zpřísnění omezení provozu obchodů a služeb



- Vláda zakázala od středy 28. října do 3. listopadu prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Dovolený je i prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních. Vláda dále zakázala prodej v tržnicích, mobilních provozovnách a pochůzkový a podomní prodej.



- Vláda také rozhodla o zákazu maloobchodního prodeje v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se to ale na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat.



- Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu.



Stále platná opatření:



Omezení pohybu



- Od 22. října do konce nouzového stavu 3. listopadu platí omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Povolené jsou i cesty do přírody, nebo pobyt na chatách a chalupách, ovšem nejvýše do počtu dvou lidí (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti).



- Počet účastníků svateb a pohřbů je omezen na deset osob (od pondělí 19. října začalo platit omezení počtu jejich účastníků na 30). Omezen je také počet účastníků demonstrací, a to na 100 osob ve skupinách nanejvýš po 20 lidech.



Uzavření obchodů a služeb



- Od 22. října do konce nouzového stavu 3. listopadu jsou uzavřeny maloobchodní prodejny. Kromě toho je podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Ve velkých nákupních centrech jsou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku mají také prodejny pohonných hmot, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.



- V provozu mohou být autoservisy, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, květinářství (kde je ovšem omezen od 28. října pohyb dvou zákazníků v jednu dobu), servisy výpočetní a telekomunikační techniky a spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství (od 28. října se mezi ně nepočítají obchody s koberci, nábytkem nebo podlahovými krytinami), provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.



- Omezeno je také poskytování ubytovacích služeb, a to s několika výjimkami. Týkají se třeba služebních cest, ubytování pro lidi jimž byla nařízena pracovní povinnost nebo cizincům s pracovním povolením. Ubytovat se mohou také osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, nebo lidé, přemístění ze zdravotnických či sociálních zařízení.



Omezení kontaktu se státní správou



- Vláda od 22. října do 3. listopadu omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu.



Uzavření škol



- Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přešli na distanční výuku.



Uzavření provozoven stravovacích služeb



- Od středy 14. října do úterý 3. listopadu jsou zcela uzavřeny restaurace a bary. Platí také zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.



Uzavření kulturních a sportovních zařízení



- Od 9. října do 3. listopadu jsou uzavřeny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště. Od 12. října se pak (také do 3. listopadu) zavřela divadla, kina, muzea či zoologické zahrady.



Nošení roušek



- Ode 21. října do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.



- Od 1. září platila povinnost zakrývání nosu a úst na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a prostředcích veřejné dopravy. Od 10. září přibyla povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, od 13. října byly povinné i na zastávkách veřejné dopravy