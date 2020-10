ECB drží sazby, ale naznačila akci na prosinec

ECB dnes pode očekávání úrokové sazby nezměnila. Naznačila ale, že s další podporou pro ekonomiku eurozóny, která se potýká s novou vlnou pandemie koronaviru, by mohla přijít už v prosinci. Rizika jsou podle ECB v současném prostředí jasně vychýlena ke spodní straně a banka bude pozorně hodnotit přicházející informace včetně dynamiky pandemie, vyhlídek na uvedení vakcíny a vývoje kurzu eura. Banka také uvedla, že bude pokračovat v nákupech aktiv na základě pandemického programu PPEP v celkovém balíku 1,35 bln. EUR nejméně do června příštího roku.

Data o ekonomickém růstu za třetí čtvrtletí mohou překonat odhady, ale výkon za čtvrtý kvartál bude téměř jistě horší, než se čekalo, a za listopad "velmi negativní", uvedla šéfka ECB Christine Lagardeová na tiskové konferenci po měnovém zasedání bankovní rady. To, jak virus zvládneme od této chvíle do konce roku, určí, na kterou stranu nuly se výsledný HDP za čtvrtý kvartál přikloní, dodala.

Přestože stimulační opatření, která ECB přijala od března, pomáhají podporovat ekonomickou aktivitu, rizika se "jasně" přiklánějí ke spodní straně, podotkla také Lagardeová. Nová makroekonomická prognóza, již ECB zveřejní v prosinci, pak bance umožní důkladně zhodnotit, jakým způsobem by měla "překalibrovat" svou měnověpolitickou reakci, dodala. Kolem "překalibrování" nástrojů ECB se točila i řada otázek na tiskové konferenci, na kterou se můžete podívat ze záznamu ZDE.





Hlavní sazba pro refinanční operace tak po dnešním oznámení zůstává na 0,0 %, depozitní sazba na -0,5 %.

Jak napsali hlavní ekonom Patrie Jan Bureš a ekonom ČSOB v dnešním Rozbřesku, již tak záporné úrokové sazby v eurozóně není v podstatě kam snižovat, a tak jediné, co ECB ještě může udělat, je "rozšířit už tak velkorysé nákupy dluhopisů na trhu, a ještě více tím posílit svoji pozici největšího věřitele zemí eurozóny". Ve svých knihách má už centrální banka eurozóny papíry za 2,8 bilionů eur nakoupené v rámci stávajících programů, plus dalších 567 mld., které si pořídila v rámci „pandemického programu nouzových nákupů“ zahájeného letos v březnu.

ECB také začala již dříve zvažovat, že kvůli dopadům koronavirové krize na ekonomiku přehodnotí svou dosavadní strategii po vzoru americké centrální banky (Fed). Větší obavy než z rychlého růstu cen má nyní z velmi pomalého zdražování.

"Rada guvernérů odpovídajícím způsobem přenastaví své nástroje, aby tak reagovala na vyvíjející se situaci a zajistila, že finanční podmínky budou i nadále přiznivě podporovat ekonomické zotavení a vyvažovat negativní dopad pandemie na předpokládanou trajektorii inflace," uvedla dnes ECB v měnověpolitickém prohlášení.

ECB svůj štědrý program již dříve prodloužila do příštího června a už nyní nakupuje rekordní objemy dluhopisů. Tvůrci měnové politiky tak mají čas na rozmýšlení dalších kroků a současně naléhají na vlády, aby využily své fiskální páky na pomoc ekonomice. Tu však již brzdí nová opatření proti šíření druhé vlny pandemie, zejména zavírání rozsáhlých segmentů sektoru služeb. Sílí tak obavy, že by se ekonomika mohla znovu propadnout do recese.

ECB tak zřejmě nebude mít příliš na vybranou než opět prodloužit a navýšit objem programu PEPP ze současných 1,35 bilionu eur. Tento krok lze pravděpodobně očekávat již na příštím měnovém zasedání 10. prosince, uvedl Reuters.

Zdroje: ECB, Reuters, ČTK