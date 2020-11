Fisker jako Apple elektromobility

Henrik Fisker stojí v čele společnosti Fisker, která se zaměřuje na výrobu elektromobilů a vstoupila na akciový trh přes fúzi se společností založenou za tímto účelem (SPAC). V rozhovoru pro Yahoo Finance Fisker uvedl, že jeho firma začala spolupracovat se společností Magna a to jí dává naprosto ojedinělou pozici na trhu.



Misí Fiskeru je uvést na trh „udržitelné vozidlo za správnou cenu“. Strategie firmy se tak podle jejího ředitele liší od jiných firem, které se zaměřují na luxusní a drahé vozy. Největší růstový potenciál je ale podle Fiskera v segmentu „nižší prémiové třídy“ a první vůz jeho firmy bude stát 37 500 dolarů. Jde o SUV, které by mělo mít „unikátní pozici na trhu“.



Ředitel firmy hovořil o prudkém růstu objednávek, ke kterému došlo během pandemie. Fisker přitom plánuje být „plně digitální společností“, kdy zákazník například „nikdy nepojede do servisu“, ale vůz mu do servisu doveze sama firma. Jde tak o sázku na digitální ekonomiku, ke které se posouváme a tento posun je podle ředitele ještě urychlen pandemií.



Fisker hovořil o tom, že jak vlády evropských zemí, tak vláda v Číně podporují přechod na elektromobilitu a to vyvolá „vlnu“, která nakonec dorazí i do USA. Problémem na trhu přitom bylo doposud to, že zákazníci neměli příliš velkou volbu, často jí byla pouze a to chce Fisker změnit. K významné změně by mělo dojít v roce 2023, a to z několika důvodů:



Za prvé, v některých zemích dojde k dokončení důležitých infrastrukturních projektů, které budou elektromobilitu podporovat. Za druhé, spotřebitel bude mít v té době již větší možnost volby mezi různými elektromobily. Za třetí, dojde ke zlevnění baterií. Zde by měla Fiskeru pomoci Magna. Firma chce první vůz začít prodávat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Což je „přesně ten pravý čas, kdy začnou růst prodané objemy“.



„Pokud se nad tím zamyslíte, tak ročně se vyrobí asi 80 milionů aut. Podle mě bude před rokem 2030 polovina z těchto aut elektrických,“ uvedl ředitel. Na to, aby lidé začali o elektromobily jevit větší zájem, by se podle Fiskera měly změnit ceny. Ve chvíli, kdy ale začne přesun k elektromobilitě, půjde o rychlý proces. Za příklad v této souvislosti zmínil přechod na automatické převodovky, který v některých zemích po pomalém nástupu proběhl velmi rychle ve chvíli, kdy se výrobci automobilů rozhodli, že začnou tuto technologii upřednostňovat.



„Trh se hne velmi rychle ve chvíli, kdy se přiblíží zlom a ten podle mě přijde kolem roku 2025. V té době si tradiční automobilky řeknou, že již nebudou investovat do dalšího rozvoje spalovacích motorů, protože na tom prodělají. Nesmíme ale zapomenout, že vývoj vozu trvá asi čtyři roky,“ uvedl ředitel s tím, že jeho firma bude patřit mezi ty, které z tohoto posunu budou těžit.



Fisker byl před několika dny hostem i na CNBC, kde vedle výše uvedeného hovořil o tom, že jeho firma má jasně stanovené cíle a prototyp vozidla. V USA jsou přitom podle něj nyní jen dvě automobilky zaměřené na elektromobily, které se obchodují na akciovém trhu – a právě Fisker. Ředitel firmy pak přirovnal jeho společnost k Applu v tom smyslu, že ten produkt navrhuje a vytváří, ale vyrábí jej někdo jiný.



Fisker jako společnost tak nemá a nebude mít mnoho aktiv, protože půjde primárně o digitální firmu. „Nemusím nikomu dokazovat, že dovedu vyrábět auta lépe než . Na to máme Magnu. To je třetí největší dodavatel na světě a oni vědí, jak vyrábět auta, jako je či ,“ uvedl ředitel s tím, že jeho firma má tedy úplně jiný podnikatelský model než konkurenti. Na rozdíl od Nikoly má Fisker podle slov jeho ředitele zmíněný fungující prototyp.

Zdroj: Yahoo Finance, Fisker, Youtube







