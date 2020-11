Nejhorší varianta pro dolar? Joe Biden a ovládnutí Kongresu demokraty

Americký dolar bude v dlouhodobém výhledu slábnout, výsledek nynějších prezidentských voleb ve Spojených státech na tom příliš nezmění. Na takové formulaci se shodují investoři a analytici, které oslovila agentura Reuters. Navzdory nedávnému růstu hodnoty dolaru vůči jiným měnám je dolarový index pořád asi devět procent pod svým březnovým maximem a směřuje k nejhoršímu ročnímu výkonu od roku 2017. Dopad na něj má očekávání, že základní úrokové sazby v USA zůstanou ještě dlouho blízko rekordních minim. "V souvislosti s volbami by pro dolar bylo nejhorší variantou vítězství Joe Bidena a ovládnutí Kongresu demokraty," říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Biden dopadne na dolar víc

Mnoho účastníků trhu se domnívá, že vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena, který nyní vede v průzkumech veřejného mínění, a případné jasné vítězství demokratů bude mít na americkou měnu větší dopad. Biden jako někdejší viceprezident by totiž mohl prosadit politiku, kterou investoři považují za negativní pro dolar. Jsou to například masivní fiskální stimuly.

Další čtyři roky s Donaldem Trumpem nabízejí méně jasný výhled. Pokračování Trumpova tvrdého přístupu k Číně by zřejmě zvýšilo zájem o dolar jako bezpečnou investici. Nad tímto přínosem ale mohou podle analytiků převážit faktory, jako jsou pokračující reálné negativní výnosy amerických dluhopisů.

Průzkum agentury Reuters v minulém měsíci ukázal, že střední prognóza analytiků počítá s růstem kurzu eura k dolaru za rok na 1,21 USD. Proti současné hodnotě to pro euro představuje zisk asi o čtyři procenta.

Tomáš Vlk: Dolar srazí Biden a Kongres pod taktovkou demokratů, podpoří jej povolebná spory a tahanice

"V souvislosti s volbami by pro dolar bylo nejhorší variantou vítězství Joe Bidena a ovládnutí Kongresu demokraty. Následný rizikový apetit investorů, výhled obrovských vládních výdajů, ale také zlepšení vztahů zejména s Evropou, je mix, který by podle mne poslal eurodolar jednoznačně vzhůru. Mírněji by dolar měl ustupovat i v případě dalších jasných výsledků voleb. Šanci pro něj naopak spatřuji v možnosti, že na hlasování naváží spory o výsledek a soudní tahanice. Udržování nejistoty by investory drželo dál od agresivnějších pozic, z čehož by dolar profitoval," soudí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Nefixujme se však pouze na volby. V současné době se rozhoduje také o tom, jestli si nová vlna koronaviru i v USA vyžádá tvrdá opatření poškozující ekonomiku, a o případné reakci Fedu. Tento faktor, potenciálně negativní pro dolar, bych nepodceňoval, ačkoli nyní stojí ve stínu volební mediální masáže," dodává.

Sazby versus dolar

Vysoké úrokové sazby v USA ve srovnání s dalšími rozvinutými zeměmi roky podporovaly právě dolar, jenž tak byl atraktivnější pro investory, kteří hledali vyšší výnosy. Tato výhoda se letos vytratila, protože americká centrální banka (Fed) v rámci boje s dopady koronavirové pandemie snížila úroky a naznačila, že je bude na rekordním minimu držet možná i mnoho let. "Největšími trendy na devizových trzích bude sbližování úrokových sazeb na nižších úrovních, což bude výsledek covidu," poznamenal analytik finančního ústavu Kit Juckes. To je podle něj pro dolar jednoznačně negativní.

Reálné výnosy desetiletých státních dluhopisů americké vlády, tedy očištěné o inflaci, letos kvůli pandemii klesly pod nulu. To snížilo atraktivitu dolaru a podpořilo růst dalších aktiv - od akcií až po zlato. V nejbližším roce by měl reálný výnos zůstat negativní. "Nevidíme žádný scénář, který by vykolejil pokračování jasně klesajícího trendu (dolaru), protože reálné výnosy v USA pravděpodobně zůstanou negativní," myslí si analytici banky .

Čisté sázky proti dolaru na termínovém trhu ukazují na negativní náladu vůči dolaru. Pokud by ale přišla změna, která by donutila investory tyto sázky zrušit, pomohlo by to dolaru k růstu. Jednou z takových událostí by mohla být nejistota kolem voleb.

Trump za svého funkčního období ostře kritizoval silný dolar. Stěžoval si, že dává jiným zemím nepoctivou konkurenční výhodu v zahraničním obchodě. I když vyšší fiskální výdaje v případě vítězství Joea Bidena by mohly mít na dolar dopady, část analytiků se domnívá, že méně konfrontační přístup demokratů k zahraniční politice může posílit přitažlivost dolaru jako rezervní měny.

(Zdroj: Patria, čtk, Reuters)