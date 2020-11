Rozbřesk: Vydrží trhům euforie z vítězství Joea Bidena? Eurodolar na modré vlně

Donalda Trumpa v Bílém domě vystřídá Joe Biden. Trhy na to v uplynulém týdnu zareagovaly velice pozitivně. Americký index S&P 500 vyskočil o více než 7 % a zažil nejlepší týden od začátku dubna, kdy se Amerika a Evropa loučila s první vlnou pandemie. Hlavním důvodem úspěchu je čistě “konec předvolební nejistoty”, který působí až trochu automaticky ve chvíli, kdy volby řádně proběhnou a známe vítěze…, ať je jím kdokoliv. Velkou obavou trhů před letošními volbami byl strach ze scénáře, ve kterém Donald Trump “neuzná porážku”. Na ten nakonec skutečně došlo. Zdá se však, že to na věci nic nezmění. Nedochází zatím k žádným velkým nepokojům, napadení výsledků voleb “bez důkazů” pravděpodobně nebude mít velkou šanci na úspěch. A to je samo o sobě dobrým důvodem pro to, aby napětí na trzích pokleslo.



Letošní americké volby jsou však mimořádné i tím, že probíhají na pozadí pandemie COVID 19 a trhy vkládají hodně nadějí do nových stimulačních balíčků. Přepočítávání hlasů a právní žaloby stávajícího prezidenta pravděpodobně přitom nebudou přát rychlému schválení nového fiskálního balíku. Volby do Senátu se navíc rozhodnou pravděpodobně až v lednu druhým kolem v Georgii. A je to právě Senát, který je pro fiskální politiku skoro stejně důležitý jako Bílý dům. I přes tyto komplikace věříme, že demokratický prezident nakonec prosadí výraznější fiskální balík pohybující se mezi 1-2 biliony dolarů…, jen to nebude tak rychlé.



A i proto se zatím pozornost trhů může obrátit zpět k pandemii, která se pomalu ale jistě i ve Spojených státech postupně zhoršuje. Posledních několik dní se přírůstky nových případů drží v USA nad 100 tisíci a reprodukční číslo je viditelně vyšší než jedna. Trhy tak mohou s napětím sledovat dnešní vystoupení Joea Bidena k jeho strategii boje s pandemií…, dá se předpokládat, že ji bude brát daleko vážněji než stávající prezident.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se na vlně globálního optimismu dokázala posunout až do blízkosti 26,50 EUR/CZK. V uplynulém týdnu pomohla i ČNB, která zatím nepřipravuje žádné “nekonvenční” opatření. Na druhou stranu rozšířit zisky při stávajícím rozjezdu pandemie v Evropě bude asi pro korunu složité.



Zahraniční forex

Eurodolar se nese na modré vlně vítězství demokratického kandidáta Bidena v boji o Bílý dům. Euru navíc nahrává, že existuje stále teoretická možnost, že demokraté ukořistí celý Kongres (včetně Senátu, kde se rozhodne až na počátku ledna ve druhém kole v Georgii).



Všeobecnou úlevu po amerických volbách zažívají také měny v emerging markets včetně forintu a zlotého. Polská měna se navíc mohla opřít o páteční výsledek zasedání NBP. Ta politiku nikterak nezměnila, přičemž ve svém prognóze překvapivě ani nepočítá se zavedením totálního lockdownu, který se s ohledem na rekordní počty nakažených v Polsku zjevně rýsuje. V tomto kontextu je třeba být v případě zlotého ostražitý, NBP překvapená vývojem pandemie může politiku dále uvolnit.



Akcie

Obchodování se v pátek po většinu dne odehrávalo v lehce v záporném teritoriu. Vzhledem k celkem solidní rally, které jsme byli svědkem v posledních dnech, se dá očekávat po výsledku voleb menší korekce. Silnou vahou se může stát právě růst nově nakažených. Wall Street v pátek: Dow Jones -0,24 %; S&P -0,03 %; Nasdaq +0,04 %.