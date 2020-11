Investiční firmy a právníci podporovali hlavně Bidena, realitní společnosti Trumpa

Ekonom Tim Taylor si všímá analýzy, kterou na svých stránkách zveřejnilo americké Center for Responsive Politics. Tato analýza se zaměřuje na peníze, které se točily kolem právě proběhnuvších prezidentských voleb. Ukazuje se, že „volby roku 2020 byly dvakrát dražší než volby roku 2016 a výdaje na ně byly dokonce vyšší než během dvou předchozích prezidentských cyklů dohromady“. Joe Biden dokonce dokázal jako první kandidát v historii získat od dárců asi 1 miliardu dolarů. Donald Trump vybral 596 milionů dolarů, což by také byla mimořádně vysoká částka, nicméně ta bledne ve srovnání s tím, co se podařilo Bidenovi.



Taylor poukazuje na následující graf, který srovnává výši peněžních darů pro demokratického a republikánského kandidáta podle jednotlivých odvětví. Nejvíce peněz jim celkově věnovaly investiční firmy a většina z nich šla k demokratům. Podobnou celkovou částku věnovaly právnické společnosti, u nichž měli republikáni ještě mnohem menší podporu, a podobné to bylo se vzdělávacími institucemi.







Až u realitních firem nacházíme znatelně vyšší oblibu republikánů, k demokratům nejvíce tíhnou mediální a filmové společnosti, které ale věnovaly na volební kampaň relativně nízký celkový objem peněz. Taylor v této souvislosti poukazuje na určitý paradox, protože demokraté zároveň vyjadřují větší obavy z toho, jaký vliv mají peníze na průběh a výsledky voleb. A snaží se v této oblasti prosadit určitá omezení.



Druhý graf porovnává celkové výdaje demokratů a republikánů rozdělené na prezidentskou a kongresovou část. Podle odhadů dosáhne celková částka asi 14 miliard dolarů, což je mnohem více než celkové výdaje v předchozích volbách. K prudkému nárůstu přitom došlo v obou hlavních oblastech.







Zdroj: The Conversable Economist, Center for Responsive Politics