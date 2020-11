Reuters: Evropské akcie si budou příští rok opět pohrávat s maximy

Optimismus ohledně vývoje vakcín a očekávaný silný odraz v ziskovosti firem posune evropské akcie v příštím roce téměř k rekordním maximům, ukazuje průzkum Reuters. Navíc se tvůrci politik domnívají, že stimuly budou proudit i nadále. Zdá se, že by evropské akcie mohly mít před sebou zářnou budoucnost.

Průzkum agentury Reuters mezi 26 manažery fondů, stratégy a makléři, kteří se za poslední dva týdny průzkumu zúčastnili, ukazuje, že by se ekonomická aktivita mohla vrátit po svém propadu během COVIDu do normálu a že by se index STOXX 600 do konce roku 2021 mohl vyšplhat na 430 bodů, což je jen o vlásek pod únorovými rekordními maximy. To dělá 10,6% nárůst oproti pondělní zavírací ceně a 60% skok z březnového minima na 268 bodech, kdy karantény zaváděné po celém světě za účelem zpomalení šíření pandemie vyvolaly na globálních trzích úprk do bezpečných aktiv.

Slibné výsledky tří farmaceutických společností ve vývoji vakcín podnítily vlnu optimismu na globálních akciových trzích. A poslední průzkum veřejného mínění tuto dramatickou změnu očekávání u indexu STOXX 600 signalizuje. V předchozím čtvrtletním průzkumu se hodnota indexu odhadovala pouze na 375 bodů k prosinci a na 410 bodů o rok poté.

„Evropské ekonomiky a trhy mohou díky zlepšení globálního výhledu hodně získat,“ řekl Tomas Hildebrandt, hlavní portfolio manažer a stratég u Evli Bank v Helsinkách. "Očekáváme, že pandemie bude potlačena, že se vztahy mezi USA a Čínou budou zlepšovat, což podpoří globální obchod, a že bude pokračovat globální ekonomické oživení," dodal, ale zároveň varoval, že tu je stále značná nejistota.

Brexit a vakcíny

Možná rizika pro evropské akcie mohou podle analytiků vzniknout při dalších karanténách, neúspěchu ohledně dohody o brexitu a pomalé politické reakci Evropské unie cílící na zmírnění ekonomických škod při pandemii.

Po slibných výsledcích farmaceutických společností , Moderna a zůstává tento měsíc nálada stále optimistická a roste přesvědčení, že očkovací vakcíny budou ve velké části Evropy k dispozici začátkem příštího roku.

"I když tu jsou celosvětově rizika spojená s dodáním očkovacích programů, celkově to vypadá, že země budou schopny podpořit návrat na hodnoty poblíž normálu," řekl Neil Wilson, hlavní analytik trhu u Markets.com v Londýně.

Od oznámení Pfizeru 9. listopadu se celosvětový ekonomický výhled neustále zlepšuje, přičemž kompozitní index PMI pro budoucí produkci v eurozóně poskočil na 60,1 bodů v listopadu z 56,5 bodů v říjnu, což je nejvyšší hodnota od února. Evropské akcie doposud v listopadu vzrostly o 14 % a míří k vůbec nejlepšímu měsíci, přestože aktuální čtvrtletí bude pro společnosti kvůli obnově pandemie těžké.

Akcie nejvíce zasažené COVID-19, od ropy, přes banky, až po cestování a volný čas, si vedly nejhůře a očekává se, že budou opět v oblibě, jakmile investoři přerotují od pandemických oblíbenců v podobě akcií velkých technologických firem.

Německý index DAX , na kterém jsou silně zastoupená průmyslová odvětví, podle průzkumu agentury Reuters do konce příštího roku nabere více než 10 % oproti současným úrovním a dotkne se hranice 14 500 bodů. A to už není moc daleko od rekordního maxima, kterého dosáhl v únoru.

Podporu přinesou také další očekávané stimuly ze strany Evropské centrální banky a evropské dotace za 1,8 bilionu eur na zotavení z recese. Také se očekává, že si Londýn a Brusel na poslední chvíli obchodní dohodu o brexitu zajistí.

Podle průzkumu britský akciový index FTSE 100 dosáhne do konce příštího roku 6 900 bodů, což je o 8,9 % výše oproti pondělnímu závěru. Francouzský CAC 40 se odhaduje na 6 172 bodů, což je o 12,4 % více, italský FTSE MIB na 24 000 bodů, o 10,6 % výše, a španělský IBEX na 9 000 bodů, tj. výše o 12,8 %.

Zdroj: Reuters