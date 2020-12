McKinsey: Přijde „použitá“ revoluce v elektroenergetice

Lithiové baterie, které se používají v elektromobilech, jsou obvykle navrženy na desetileté používání, během prvních pěti let ale dojde i přesto k výraznému poklesu jejich kapacity. Tvrdí to nová studie společnosti McKinsey, ovšem s tím, že i po deseti letech je baterie stále použitelná. A to zejména ve stacionární oblasti s nižším počtem nabíjecích cyklů (100 – 300 cyklů ročně). Podle společnosti se tak v souvislosti s rozvojem elektromobility objevuje nová příležitost, kterou je právě masové rozšíření baterií dříve používaných v této oblasti. Kapacity vytvořené tímto způsobem by mohly v roce 2030 dosáhnout 200 GWh.



Pokud má vzniknout nové odvětví stojící na využití použitých baterií, musí být podle McKinsey naplněno několik požadavků. Současné baterie se totiž liší svou velikostí, chemickým složením a dalšími rysy. Podle společnosti se dá očekávat, že v roce 2025 bude po silnicích jezdit asi 250 nových modelů elektromobilů s bateriemi od více než 15 výrobců. Právě ti by měli svou výrobu nastavit i s ohledem na druhotné využití baterií. McKinsey navíc dodává, že s celkovým poklesem cen baterií daným masovou výrobou a technologickým pokrokem se bude snižovat i rozdíl v cenách mezi použitými a novými bateriemi. Nicméně na to, aby použité baterie byly atraktivní, musí být tento rozdíl dostatečně vysoký. Tak, aby bylo stále atraktivní pracovat s použitými bateriemi s horším výkonem.



Společnost míní, že celý proces masového využívání baterií z elektromobilů musí stát i na přísnějších standardech týkajících se jejich kvality, bezpečnosti a výkonu. Na nich začíná pracovat řada subjektů a koalice firem, což by mělo přinést větší transparentnost do celé vertikály. Žádná regulace přitom dnes neříká, zda se mají baterie znovu používat či recyklovat. McKinsey v této souvislosti zmiňuje společnost , která jde se svými dodavateli někde cestou recyklování, někde cestou opětovného použití. Jejich výběr by měl přitom záležet na tom, která cesta je za daných okolností nejziskovější. V budoucnu bude třeba řešit problém s miliony baterií použitých v elektromobilech. Již nyní tak vzniká odvětví, které se zaměřuje na jejich recyklaci či opětovné použití. Hodnotu, která se může v tomto odvětví skrývat, mohou odkrýt zejména firmy, které hledí dopředu, a pomoci jim v tom mohou regulátoři, kteří jednají stejně.



O nástupu elektromobilů hovořil před několika dny na CNBC ředitel ropné společnosti Michael Wirth. Zmínil, že jde o trend, který začal už před delší dobou. Koneckonců ředitelství firmy se nachází v Kalifornii, která má již řadu let cíl nulových emisí. Ve vyspělých zemích je patrný jasný posun směrem k elektromobilům, ale k tomu Wirth dodal několik poznámek. Za prvé, „pouze asi 25 % z každého barelu ropy skončí v osobních automobilech, 75 % je použito na něco jiného.“ A za druhé, poptávka po ropě je rozprostřena po celém světě a vytváří se i na rozvíjejících se trzích, kde lidé nyní nemají auta žádná.



Hlavní scénář, se kterým v současnosti počítá, podle ředitele společnosti odráží možnost, že během dvaceti let budou ve světě stovky milionů elektromobilů. „Určitě uvidíme úspěch těchto firem, penetraci elektromobilů, ale i přesto se očekává, že poptávka po našem produktu bude dál růst,“ řekl Wirth. A dodal, že celé odvětví těžby ropy v minulých letech příliš investovalo a nyní je namístě, že je od něj požadována vyšší návratnost.



Zdroj: McKinsey, CNBC