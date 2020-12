Británie schválila použití covidové vakcíny. Dostupná má být od příštího týdne

Británie dnes jako první na světě schválila použití vakcíny proti covidu-19 od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Dostupná má být od příštího týdne. S odvoláním na britskou vládu o tom informovala agentura Reuters. Pfizer následně informoval, že první dávky vakcíny je do Británie připraven dodat "okamžitě".

"Vláda dnes přijala doporučení lékové agentury MHRA schválit vakcínu proti covidu-19 od Pfizeru a BioNTechu k použití," uvedl kabinet. "Vakcína bude v Británii dostupná od příštího týdne," píše se v prohlášení. Ministr zdravotnictví Matt Hancock dodal, že nemocnice jsou na přijetí očkovací látky připraveny.



Spojené království si u společnosti objednalo dostatek očkovací látky pro 20 milionů lidí, není však jasné, kolik jich země dostane do konce roku. Aby vakcína člověka ochránila, musí ji lékaři podat ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů. Podle britské vlády jsou první na řadě zaměstnanci ve zdravotnictví a obyvatelé domovů pro seniory, dále by se vakcína měla podat starším lidem, píše AP.



Očkovací látka vyvinutá ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech má podle klinických testů až 95procentní účinnost. Údaj se vztahuje k ochraně před covidem-19. Do jaké míry chrání před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, zatím není jasné. Přípravek přitom podle výrobců nemá žádné vážné vedlejší účinky. V nejohroženější skupině starších lidí je účinnost 94 procent.



Nákup až 300 milionů dávek této vakcíny schválila už v listopadu Evropská komise a žádost o schválení mimořádného nasazení látky si firmy rovněž v listopadu podaly ve Spojených státech. Agentura DPA dříve uvedla, že Pfizer a BioNTech požádaly o registraci vakcíny i v Británii, Austrálii, Kanadě či Japonsku. Na vývoji dalších vakcín také pracují desítky firem po celém světě, britské úřady rovněž zvažují další látku od farmaceutické společnosti AstraZeneca.

Výrobní síť Pfizeru a společnosti BioNTech má dohromady kapacitu dodat letos po celém světě až 50 milionů dávek vakcíny a příští rok až 1,3 miliardy dávek.

Evropská léková agentura včera uvedla, že hodnocení vakcíny od společnosti Pfizer by mohla dokončit 29. prosince. V případě látky od společnosti Moderna by pak agentura měla vydat verdikt do 12. ledna.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz