Nezaměstnanost v Česku v listopadu opět stoupla na 3,8 pct.

Nezaměstnanost v Česku po říjnovém poklesu na 3,7 procenta stoupla letos v listopadu opět na 3,8 procenta. Bez práce bylo přes 274.500 lidí, což je nejvíce za listopad od roku 2016. Oznámil to dnes Úřad práce ČR. Kromě počtu nezaměstnaných vzrostlo v listopadu i množství volných míst, a to oproti říjnu zhruba o 7000 na téměř 318.000. Zájem je podle úřadu hlavně o technické a dělnické profese a dlouhodobě také o kvalifikované řemeslníky.



Nezaměstnanost začala letos výrazně růst po začátku pandemie nemoci covid-19, jejíž první případy se v Česku objevily 1. března. V prvních třech měsících roku se ještě pohybovala kolem tří procent. V dubnu nezaměstnanost vystoupala na 3,4 procenta a od července do září se držela na 3,8 procenta.



"Pokud jde o turistickou sezonu, ve většině regionů byla přerušena v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření. S rozjezdem té zimní zaměstnavatelé čekají na vývoj celkové situace, a s tím související případné rozvolňování," komentoval dosavadní vývoj nezaměstnanosti generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. "V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací, především v zemědělství a lesnictví, pravděpodobně vzroste. Celkový vývoj bude záviset také na situaci kolem koronaviru," doplnil.



Část údajů o nezaměstnanosti uvedla dnes na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) půl hodiny před oficiálním zveřejněním statistik Úřadem práce ČR. "Práce je hlavně v průmyslu, nezaměstnanost se snížila v regionech s průmyslovými zónami," oznámila ministryně.



Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci listopadu okresy Rychnov nad Kněžnou s 1,8 procenta a Pelhřimov s 1,9 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost má dlouhodobě Karvinsko, kde v listopadu činila 7,9 procenta.



Na Karvinsku také připadá nejvíce nezaměstnaných na každé nabízené pracovní místo. Na jedno volné místo bylo ke konci listopadu v okrese Karviná v průměru 7,8 uchazeče. Nejmenší konkurence na pracovním trhu je naopak v okresech Praha-východ, Mladá Boleslav a Plzeň-jih, a to shodně 0,2 uchazeče na každé volné místo. Celorepublikový průměr činí 0,9 uchazeče na místo.