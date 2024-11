V Německu ubylo lidí bez práce, nezaměstnanost klesla na 5,9 procenta

Počet lidí bez práce se v Německu v listopadu snížil o 17.000 na 2,774 milionu. Míra nezaměstnanosti se tak z říjnových šesti procent snížila na 5,9 procenta. V předběžné zprávě to dnes oznámil Spolkový úřad práce, podle nějž je ale meziročně počet nezaměstnaných o 168.000 vyšší.



"Hospodářský útlum i nadále zatěžuje trh práce," uvedla na tiskové konferenci šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. Podle ní se sice nezaměstnanost v listopadu snížila, "to snížení bylo ale - stejně jako v předcházejícím měsíci - nepatrné".



Podle sezonně očištěných údajů se počet nezaměstnaných proti předchozímu měsíci o 7000 zvýšil. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali nárůst o 20.000. V dlouhodobém srovnání se ale teď nezaměstnanost v Německu drží spíše na nízké úrovni. Podle sezonně očištěných údajů činí 6,1 procenta.



Výrazně přibylo kurzarbeitu, tedy ochranného režimu pracovních míst. V září úřad práce vyplácel peníze v tomto programu 268.000 lidí, do 25. listopadu přibylo dalších 64.000 žádostí. Celkově úřad už letos vyplatil dvakrát více peněz na kurzarbeit, než plánoval v rozpočtu na letošní rok, a to 726 milionů eur (18,3 miliardy Kč).



Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v listopadu činil 668.000. To je o 65.000 méně než před rokem.