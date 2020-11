Nezaměstnanost v ČR na jaře příštího roku stoupne na 5,5 procenta, řekl v televizním pořadu Otázky Václava Moravce člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub. V říjnu klesla na 3,7 procenta z 3,8 procenta v předchozích měsících. V české ekonomice Holub očekává podstatné utlumení růstu mezd, nominální růst v soukromé sféře by podle jeho odhadu měl v letošním i příštím roce klesnout pod tři procenta.



K oploštění křivky nezaměstnanosti podle něj pomohly vládní programy jako Antivirus. "Řada menších podniků ale může zaniknout a ten nárůst se prostě dostaví," dodal. Podle odborového předáka Josefa Středuly je třeba vytvářet nová pracovní místa pro nové znalosti a dovednostmi. "Rozpočet ale neobsahuje dostatek peněz na aktivní politiku zaměstnanosti," postěžoval si.



Odborový návrh na zvýšení minimální mzdy by podle Holuba mohl ohrozit pracovní místa v pohostinství. Mnoho lidí se tam pohybuje blízko minimální mzdy a snaha o její zvýšení paradoxně jim nemusí pomoct. "Pokud by to pro některé podniky znamenalo poslední 'hřebíček do rakve', tyto zaměstnance by to mohlo poškodit," míní. Současná minimální mzda 14.600 Kč je nedůstojná, reagoval na to Středula.



Vláda by měla v pondělí rozhodnout o zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Ministerstvo práce připraví několik verzí návrhu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by se klonila ke zvýšení nejnižšího výdělku z dnešních 14.600 korun o 900 až 1800 korun, koaliční partner hnutí ANO navrhuje zvýšení 400 korun. Tripartita se minulý týden na částce neshodla. Zaměstnavatelé by nepřidávali vůbec a odbory žádají růst o 1400 korun na 16.000 korun.