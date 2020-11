Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,7 %, růst dle analytiků teprve přijde

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,7 procenta, v předchozích třech měsících dosahovala 3,8 procenta. V evidenci úřadů práce v Česku bylo ke konci října 271.685 nezaměstnaných, nejméně od letošního června. Zároveň je to nejvyšší říjnová hodnota od roku 2016. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v říjnu bylo v Česku bez práce 2,6 procenta lidí.



Podle analytiků růst nezaměstnanosti v Česku teprve přijde. S ohledem na pokračující vládní programy počítají ale jen s pozvolným zvyšováním nezaměstnanosti. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v předchozích měsících uvedla, že za dobrým vývojem je hlavně kurzarbeitový program Antivirus.



"Přepokládáme, že v následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací, zejména v zemědělství a v lesnictví, pravděpodobně vzroste. Ve větším počtu by se mohli začít hlásit také pracovníci z oblasti služeb," uvedl ředitel odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.



Nejnižší nezaměstnanost vykázal ke konci října okres Rychnov nad Kněžnou, kde bylo bez práce 1,8 procenta lidí. Následovaly okresy Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Praha-východ s mírou nezaměstnanosti 1,9 procenta. Naopak nejvyšší byla v okrese Karviná, a to osm procent.



Během října se na úřad práce nově přihlásilo přes 36.000 nezaměstnaných, zhruba o 14.500 méně než v září. Nejvíce nových nezaměstnaných, 4523, hlásí Praha a Moravskoslezský kraj, který evidoval 4371 uchazečů. Naopak nejméně nových uchazečů evidoval úřad na Vysočině, a to 1420.



Volných pracovních míst v říjnu meziměsíčně zhruba o 6000 ubylo, úřad práce jich evidoval 310.730. Zaměstnavatelé v říjnu nahlásili 33.776 nových volných pracovních míst, v předchozím měsíci úřad naopak obsadil, a následně z evidence vyřadil, 42.919 volných pracovních míst. "Jde tedy o velmi dynamický proces," uvedl úřad v tiskové zprávě. V uplynulém měsíci trval zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance především v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.