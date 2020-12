„Dezinflačník“ Yardeni: Volcker zlomil trend a od té doby se nic výrazně nezměnilo

Známý investor a ekonom Ed Yardeni na svém blogu vzpomíná, že pojem dezinflace popisující klesající inflaci poprvé použil v roce 1981, kdy právě psal o tom, že americká ekonomika je na cestě snižující se inflace. Yardeni tehdy podle svých slov predikoval, že Paul Volcker v čele Fedu dokáže zlomit předchozí inflační trend a skutečně se tak stalo. Nyní Yardeni od svých klientů slýchá často obavy z návratu inflace, který by mohl zvednout sazby a přinést problémy s udržitelností dluhů a na akciovém trhu. Jak relevantní je podle ekonoma tento scénář?



Yardeni píše, že je stále „dezinflačník“, ale jeho tým vývoj cen a související data sleduje velmi pozorně. Připomíná, že v sedmdesátých letech hrály významnou roli ropné šoky a také silná pozice odborů. Těm se podařilo dosáhnout rychlé reakce mezd na rostoucí maloobchodní ceny. Rozjela se tak inflační spirála, kterou přetrhl až Volcker utaženou monetární politikou. Ta následně hospodářství poslala do recese. Nastal dezinflační trend, který se ale ukázal být dlouhodobý a k němuž následně začalo přispívat několik faktorů, včetně demografických změn, větší globální konkurence a uklidnění situace v geopolitické oblasti.



Otázkou tak do značné míry je, zda jsou tyto faktory stále relevantní, nebo zda již nebudou působit dezinflačně. Yardeni píše, že vysoká inflace bývá často spojena s krátkodobými problémy ve světě, například s válkami a konflikty. V této souvislosti pak připomíná, že spory mezi USA a Čínou se pravděpodobně kvůli změně vlády v USA již dále hrotit nebudou a čínské exporty dosahují nových rekordů. Inflačně může působit větší snaha firem o geografickou diverzifikaci, ale proti tomu jdou pokračující technologické změny a pokrok.



Vyloženě deflačně podle Yardeniho působí stárnutí populace, které pozorujeme v nemalé části světa. A nakonec ekonom zmiňuje vysoké dluhy. Ty v šedesátých a osmdesátých letech působily na ekonomiku stimulačně, nyní je ale tento jejich efekt slabší. Uvolněná monetární politika pak podle ekonoma udržuje při životě řadu firem, které by jinak zbankrotovaly, a to je další deflační faktor. K tomu současná inflační data z celého světa ukazují, že inflace je značně utlumena, stejně, jako tomu bylo od počátku devadesátých let.



Finanční trhy přes všechno výše uvedené v poslední době ukazují na návrat inflace, ale podle Yardeniho jde spíše o opadnutí deflačních tendencí, které vyvolala pandemie. Jinak řečeno, „podobné epizody v posledních letech signalizovaly, že deflační tlaky slábnou namísto toho, že se vrací inflace“.



Zdroj: Blog Eda Yardeniho