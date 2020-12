WSJ: MGM chce za 5,5 miliardy USD prodat celé své filmové studio

Společnost MGM Holdings, která je vlastníkem věhlasného a jednoho z nejdéle fungujících filmových studií Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), zvažuje prodej veškerých svých aktiv včetně rozsáhlého filmového archivu, který zahrnuje mimo jiné sérii Jamese Bonda. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval zpravodajský server The Wall Street Journal (WSJ). Hovoří se o částce 5,5 miliardy dolarů (zhruba 118 miliard Kč).



Studio MGM vzniklo v roce 1924 a pojmenování dostalo podle tří studií, která spojil legendární průkopník filmového průmyslu Marcus Loew - Pictures, Goldwyn Pictures a B. Mayer Pictures. Nejznámější je díky bondovské sérii, která už se dostala k 25. filmu - Není čas zemřít, jehož premiéra ale byla kvůli pandemii covidu-19 několikrát odložena.



Studio MGM ale produkovalo i řadu dalších úspěšných filmů včetně série Růžového pantera, boxerskou sérii Rocky či trilogii Hobit.



Podle zdrojů amerického listu se MGM snaží studio prodat prostřednictvím investičních bank a LionTree LLC. Cena studia se současnými filmovými tituly a celým archivem by měla být 5,5 miliardy dolarů. Firma podle zdrojů sází na to, že za tak bohatý obsah bude ochotná zaplatit některá streamingová služba anebo společnost, která chce právě tímto směrem rozšířit svou oblast působnosti.



Pokud se prodej uskuteční, stane se MGM prvním velkým filmovým studiem, které pandemie srazila na kolena. Bez velké filmové premiéry v letošním roce se studio dostalo do potíží a v jednu dobu se proslýchalo, že hledá kupce na streaming nejnovější bondovky.



Nikdo ale nebyl ochoten zaplatit 600 milionů dolarů za poslední účinkování Daniela Craiga v roli neohroženého agenta 007. Další odklady premiéry filmu údajně studio přišly na měsíčních úrocích na milion dolarů.