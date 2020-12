USA uvalily sankce na více než 100 čínských a ruských firem

Americké ministerstvo obchodu zveřejnilo seznam 58 čínských a 45 ruských společností spojených s ozbrojenými silami, na které se vztahují vývozní omezení. Cílem tohoto kroku je zabránit využití amerických technologií v čínských a ruských vojenských programech. Čína vzápětí Spojené státy vyzvala, aby přestaly s tím, co je podle Pekingu "nesprávným krokem", napsala agentura Reuters. Kreml novou sérii sankcí označil podle Reuters za nepřátelský akt od odcházející vlády prezidenta Donalda Trumpa, poškozující již tak špatné vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.



Sankce se vztahují například i na ruskou civilní rozvědku SVR, ruské ministerstvo obrany či na vývozce ruských zbraní Rosoboronexport, upozornila agentura Interfax. Dodala, že seznam by měl vstoupit v platnost dnešním dnem.



Znamená to, že americké společnosti budou potřebovat speciální povolení pro vývoz, reexport či prodej technologií a výrobků firmám zařazeným na černou listinu. Americké ministerstvo krok zdůvodnilo nutností čelit snaze Číny a Ruska využívat americké technologie v destabilizujících vojenských programech. Upozornilo, že nynější seznam není ani vyčerpávající, ani konečný.



Podle Číny zneužívají Spojené státy téma národní bezpečnosti ve snaze zasáhnout proti zahraničním firmám a společnostem, prohlásil dnes na tiskové konferenci v Pekingu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin.



Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin podle ruských médií varoval, že americké sankce by mohly ohrozit program další rusko-americké spolupráce na Mezinárodní vesmírné stanici, a vyzval americkou vládu, aby sankce neprodleně zrušila.



Ruský vicepremiér Jurij Borisov naopak zapochyboval, že by americké sankce postihly ruské zbrojovky. "Už jsme si na ně zvykli, ani si jich nevšimneme," prohlásil podle agentury Interfax o možných dopadech.



Státní korporace Rostech (anglicky Rostec), která sdružuje ruské zbrojovky a která také figuruje na americkém seznamu, označila rozhodnutí Washingtonu za nepříznivé. Na soupisu se ocitly i součásti korporace, sdružení výrobců letadel OAK, společnosti Suchoj, MiG a Tupolev, také Oboronprom či jedna z nejstarších ruských loděnic. Sankce se týkají také sdružení výrobců ruských vrtulníků či vládní letky.



Agentura Reuters upozornila, že konečný seznam nezahrnuje čínského výrobce letadel Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ani hongkongské dceřiné společnosti Colorado Arrow Electronics a Texas TTI, distributora elektroniky Berkshire Hathaway, i když v návrhu černé listiny zařazeny byly. Na seznamu jsou ale dvě čínské firmy, které letadla COMAC konstruují a vyrábějí.