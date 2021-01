Cena bitcoinu překonala 32.000 dolarů, za rok se zečtyřnásobila

Cena bitcoinu v sobotu poprvé překonala hranici 30.000 dolarů a za rok se zvýšila o více než 300 procent. Aktuálně se podle údajů webu CoinMarket Cap obchoduje nad hranicí 32 tisíc dolarů, za posledních 7 dní jeho hodnota vzrostla o více než 20 %.

Bitcoin v poslední době těží hlavně z poptávky ze strany větších investorů. Významně mu pomáhá i politika centrálních bank a tisk dalších peněz na boj s koronavirovou krizí, což vyvolává obavy ze zrychlení tempa růstu inflace. Cena bitcoinu se přitom teprve v polovině prosince poprvé dostala přes 20.000 dolarů, k nárůstu o dalších 50 procent jí tedy stačily jen asi dva týdny.



Bitcoin, který agentura Bloomberg popisuje jako kontroverzní digitální aktivum, se tak rychle zotavil z propadu z loňského jara. Tehdy se jeho cena sesunula z únorových více než 10.000 dolarů na méně než 5000 USD v polovině března. Jako většina aktiv i bitcoin v té době reagoval hlavně na šok způsobený šířením nového koronaviru a následnou pandemií.



Kryptoměna bitcoin se čím dál více stává součástí investičních portfolií a svědčí jí i to, že zájem o ni už nemají pouze příznivci technologických novinek a spekulanti, ale i lidé, kteří si myslí, že bitcoin se začne v platebním styku používat mnohem více než dosud. Část lidí považuje bitcoin v době pandemie také za alternativu ke zlatu.



Hlavní investiční analytik společnosti Guggenheim Investments Scott Minerd v rozhovoru s agenturou Bloomberg v polovině prosince řekl, že cena bitcoinu by se mohla eventuálně vyšplhat až na 400.000 dolarů (8,6 milionu Kč). Ještě před pěti lety se bitcoin prodával za cenu mírně převyšující 400 dolarů (8600 Kč).



Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kryptoměna světa, nezávislá na centrálních bankách. Češi v loňském prvním pololetí nakoupili bitcoiny a další kryptoměny za 1,8 miliardy korun. To bylo zhruba o 20 procent více než ve stejném období předloni.



S bitcoiny se obchoduje na mnoha burzách, z nichž největší je Coinbase. Ta se teď sama chystá své akcie nabídnout na burze, čímž by se stala první takovou platformou, která bude mít své akcie na Wall Street. Vedle bitcoinu existují i další kryptoměny, které používají podobnou technologii blockchainu, neboli elektronické databáze. Ethereum, což je druhá největší kryptoměna, za loňský rok zhodnotila o 465 procent.