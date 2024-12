Jak si opatrněji vsadit na akciový trh v roce 2025? Astoria navrhuje cestu přes ETF

Investoři by se příští rok měli dívat dál než jen na nejpopulárnější ETF s akciemi s velkou kapitalizací, domnívá se šéf Astoria Portfolio Advisors. To ovšem neznamená, že musí jít do defenzivy.



John Davi, generální ředitel a hlavní investiční ředitel společnosti Astoria, řekl pro CNBC, že obrovské množství hotovosti, které letos přiteklo do ETF sledujících index S&P 500, značí, že by se investoři ve skutečnosti měli na akciovém trhu dívat jinam, aby získali více peněz. "Je těžké být extrémně býčí," řekl Davi. „Říkáme, že snižujeme naši býčí náladu o stupeň dolů. Pořád ale máme v košíku několik docela konstruktivních témat.“



Astoria pomáhá vytvářet ETF portfolia pro klienty a také poskytuje poradenství některým vlastním fondům. Firma také zveřejňuje seznam tipů na ETF pro nadcházející rok a tentokrát hledá vítěze mimo akcie Big Techu, které v posledních dvou letech poháněly velkou část býčího trhu.

TICKER SPOLEČNOST CENA %ZMĚNA OUSM ALPS O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares 46,85 -0,32 DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 56,01 -0,29 KBWB Invesco KBW Bank ETF 71,05 -0,07 ARB AltShares Merger Arbitrage ETF 27,9 -0,06 ETHW Bitwise Ethereum ETF 26,08 --

Dva z fondů, které Astoria doporučuje, jsou ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) a WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Jde o custom indexy a v roce 2024 měly solidní výkon, i když zaostaly za indexem S&P 500. OUSM letos narostl o 20 %, zatímco DGRS o 18 %.Tranzici do akcií s malou kapitalizací částečně podporuje argument, že indexy s velkou kapitalizací a obří technologické akcie se zdají být drahé, takže společnosti mimo tuto skupinu působí přesvědčivěji. "Ve skutečnosti je tu mnoho společností, které rostou rychleji než velká 7," podotkl Davi.Na seznamu je také patrný dopad zvolení Donalda Trumpa. Astoria zahrnuje do seznamu Invesco KBW Bank ETF (KBWB) a AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB), které by mohly těžit z volnější regulace finančního sektoru a menšího dohledu nad fúzemi a akvizicemi. „Pokud Trumpův kabinet radikálně změní regulaci, mělo by dojít k rozmachu bank a arbitráže při fúzích a akvizicích,“ řekl Davi. Zdá se, že fond Invesco KBW již roste částečně díky výsledkům voleb - v listopadu vzrostl o 14 %.Fond AltShares se však tento měsíc stagnuje. Je to malé ETF s aktivy za méně než 100 milionů dolarů . Tento fond v podstatě sází na to, že oznámené fúzní obchody se uzavřou a že získá „arbitrážní“ spread mezi nabídkovou cenou a aktuální cenou. A pokud změna administrativy vyvolá vlnu transakcí, mohl by narůst na popularitě. Webová stránka tohoto fondu upozorňuje, že nabízí nízkou volatilitu a nízkou korelaci s akciemi a dluhopisy , takže nemusí být velkým relativním vítězem, pokud bude širší trh nadále růst.Jedním z největších příběhů na ETF v letošním roce byly kryptofondy. Astoria má na seznamu pro příští rok Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Fond Bitwise je čtvrtým největším ze spotových etherových ETF , za dvěma produkty od Grayscale a iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Etherové fondy nebyly tak velkým hitem jako jejich bitcoinové protějšky, ale mohou je dohánět. „Ethereum je asi 36 % od svého historického maxima, takže si myslím, že je tam více prostoru pro růst ve srovnání s bitcoinem,“ řekl v úterý Davi.Davi však dodal, že by dal přednost ETF s více diverzifikovanou expozicí na kryptoměny. Investoři by mohli v tomto smyslu brzy získat nové možnosti, protože správci aktiv se připravují na spuštění různých nových kryptofondů, pokud se Trumpova administrativa ukáže být k tomuto odvětví přátelštější, jak se očekává.Zdroj: CNBCUpozornění pro investory:Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.