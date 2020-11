Druhý úpis společnosti KARO Invest a další aktuality z trhu START

Druhý úpis akcií společnosti KARO Invest a.s. je jednou z chystaných událostí končícího roku 2020 na trhu START. V nabídce je až 298 000 ks akcií tohoto výrobce kůží z Boršova u Jihlavy. Do 27.11. 2020 probíhá úpis pro stávající akcionáře (právo přednostního úpisu), uvedla dnes koordinátorka trhu START Pavla Fischerová Od 30.11. do 14.12.2020 proběhne pro všechny investory START veřejná nabídka. Tady jsou její parametry:

• Minimální počet akcií k nákupu: 2 000 ks = 1 lot (možné je nakupovat pouze v násobcích lotu)

• Cenové rozmezí za akcii: od 43 do 50 Kč (stanovený pohyb ceny: násobky 0,20 Kč)

• Datum zveřejnění knihy objednávek: 7.12.2020 (investoři mohou v druhém týdnu nahlédnout do knihy objednávek online, na obrazovce uvidí zadaný celkový počet objednávek a ceny). Místo zveřejnění: web PXStart

• Nové akcie je možné objednat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který musí být členem burzy nebo být na člena burzy napojen (objednávky do systému může zadat jen člen burzy).



Veškeré informace, včetně prospektu a investičního memoranda pro výše uvedený úpis, lze najít v investorské sekci společnosti KARO, případně na webu PXStart, v sekci ke stažení. Společnost KARO má svou záložku na hlavním webu burzy. Zde naleznete obchodní data a povinné roční dokumenty (výroční a analytické zprávy).

Co přinesl říjen

Říjen byl ve znamení růžové barvy a lámání rekordů. Společnost Pilulka Lékárny a.s. si podle koordinátorky trhu START Pavly Fischerové prošla veleúspěšným úpisem akcií a vstupem na burzu. Jednalo se o jedno z nejvíce sledovaných IPOs na českém trhu. "Denní likvidita není u titulů na trhu START zatím pravidlem, nicméně výjimkou jsou momentálně právě akcie Pilulky, což nás, a věřím, že i investory, velmi těší a pevně doufáme, že výjimka se jednou stane pravidlem," říká Fischerová. Denní hloubku trhu, data z obchodování i další informace o akcií Pilulky naleznete zde.

První IPO vlaštovka roku příštího?

První IPO vlaštovkou pro rok 2021 je síť restaurací Coloseum. V pondělí 16.11. proběhla médii zpráva, že Jan Mužátko, dosavadní stoprocentní vlastník skupiny, chce Coloseum dovést příští rok na trh START, kde plánuje nabídnout až 30 procent akcií svého podniku. Díky úpisu nových akcií by měla celá gastroskupina vybrat celkem 60 milionů korun. Další informace o plánovaném IPO burza očekává v první polovině příštího roku.

Síť restaurací #Coloseum chystá #IPO na trh Start #BCPP - https://t.co/lt8fVjP3BD pic.twitter.com/CvXgOW9AzY

Ze života firem – novinky pro investory



• eMan uspěl v tendru v objemu 26 mil Kč na ICT zakázky pro CENDIS. Předmětem spolupráce bude realizace inovativních projektů v oblasti digitalizace státní správy.



• Společnost Primoco UAV je certifikována leteckým úřadem. Certifikace je jedinou legitimní cestou pro bezpečný a spolehlivý provoz bezpilotních leteckých prostředků a jejich plnohodnotné začlenění do jednotného leteckého prostředí.



• Pilulka.cz získala v rámci soutěže Deloitte Technology Fast 50 CE 2020 ocenění v kategorii TechLeaders.

Zdroj: PSE