Index ČSOB: Ceny nemovitostí v prvním čtvrtletí dále rostly, nejrychleji bytů

Ceny všech typů nemovitostí v prvním čtvrtletí rostly, tempo zdražování proti předchozímu kvartálu zrychlilo. Nejvýrazněji zdražily byty, jejich ceny se meziročně zvýšily o deset procent. Ceny domů se meziročně zvýšily o 6,3 procenta, ceny pozemků o 5,5 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení.



Ceny všech typů nemovitostí rostly i v mezičtvrtletním srovnání. Byty proti poslednímu čtvrtletí 2024 zdražily o 3,7 procenta. Ceny domů se mezičtvrtletně zvýšily o 2,5 procenta, ceny pozemků o 1,4 procenta.



"Růst cen nemovitostí v Česku si udržuje vysokou dynamiku. Největší převis poptávky nad nabídkou je u bytů, kde jsme po dlouhé době zaznamenali dvouciferné tempo růstu cen a cenová hladina se posunula na nové maximum. Při současném trendu oživování hypotečního trhu, nízké nezaměstnanosti a růstu reálných mezd a bez výrazných změn na nabídkové straně navíc nelze čekat, že by se cenový trend změnil," uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.



Byty nejrychleji mezičtvrtletně zdražily v Moravskoslezském kraji, kde se ceny zvýšily o 6,3 procenta, následoval Karlovarský kraj se šestiprocentním růstem a Olomoucký kraj se zdražením o 4,7 procenta. Největší poptávka byla po bytech do velikosti 45 metrů čtverečních, které si kupující často pořizují i jako investici. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila a pohybuje se okolo čtyř měsíců.



Na trhu s rodinnými domy se proti minulému čtvrtletí mírně zvýšila poptávka. Nejvíc se staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Kupci mají podle indexu zájem i o starší domy ve špatném technickém stavu, protože lze získat dotaci na rekonstrukci a modernizaci na úspornější objekt.



Poptávka po pozemcích dlouhodobě převyšuje nabídku. Nabídky podle indexu tlumí například zastaralé územní plány a nedostatečné kapacity inženýrských sítí a zájemci proto vyhledávají i pozemky, které jsou dále od velkých měst.

Ceny bytů Čtvrtletí Mezičtvrtletní změna (v procentech) Index (Q1 2010=100) Q1/2024 +0,3 213,5 Q2/2024 +0,6 214,8 Q3/2024 +2,6 220,4 Q4/2024 +3,4 227,9 Q1/2025 +3,7 236,3

Ceny domů Čtvrtletí Mezičtvrtletní změna (v procentech) Index (Q1 2010=100) Q1/2024 +1,1 209,9 Q2/2024 +1,5 213,0 Q3/2024 +1,8 216,8 Q4/2024 +1,9 220,9 Q1/2025 +2,5 226,4