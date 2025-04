Studie: Letos a příští rok se zvýší počet nových bytů na trhu, budou ale dražší

V letošním a příštím roce by se má zvýšit nabídka nových bytů na českém trhu, současně s tím ale porostou také jejich ceny. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, která spolupracovala s 36 dotazovanými developerskými společnostmi. V letošní druhé polovině roku by podle ní nabídka nových bytů v České republice měla vzrůst o 3,6 procenta a v první polovině roku 2026 pak o 4,6 procenta. Ceny bytů v nových projektech podle odhadů porostou v průměru o 6,9 procenta a v první půlce příštího roku o dalších 4,6 procenta.



Růst nabídky v letošním roce očekává 92 procent dotazovaných firem, osm procent předpokládá pokles. Navzdory vyšší nabídce čeká 88 procent developerů další růst cen nových bytů, zbývajících 12 procent předpokládá stagnaci. Nikdo z dotázaných neočekává pokles. Důvodem větší nabídky bytů je větší výstavba ze strany developerů a meziroční růst poptávky po nemovitostech, která podle studie stále roste. Ve druhé polovině roku 2025 očekávají developeři růst zájmu o nové byty o 5,7 procenta v celé republice a o 5,4 procenta v Praze. V první polovině roku 2026 by mohla poptávka vzrůst o 6,6 procenta celorepublikově a o šest procent v metropoli.



"Na trh se ve velkém vrací odložená poptávka z předchozích let, proto letos v Praze očekáváme nový prodejní rekord. Nabídku však stále limituje impotentní povolování nových staveb, které je navíc kvůli nedostatku úředníků ještě pomalejší než dříve," řekl ve studii Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group. V Praze by průměrně podle studie měla vzrůst cena nových bytů o 3,2 procenta.



Nové výstavbě se podle developerů bude dařit i přes legislativní překážky, které zpomalují zahajování nových projektů. Vedle nově povolených projektů se pak na trhu budou objevovat i další etapy dříve schválených rozsáhlých záměrů, jejichž realizace je postupná. "V průměru bychom se mohli dostat na úroveň 6000 až 6500 bytů, tedy stále výrazně pod hladinou, která by trh přiblížila rovnovážnému stavu. Z našich analýz vyplývá, že by za současné situace mohla nabídka bytů dosahovat až 8000 jednotek, aniž by to významně tlačilo na růst cen. Suma prodejů velice pravděpodobně překročí hranici 7000 bytů," uvedl výkonný ředitel společnosti JRD Services Jan Sadil.



Výstavba bytů se podle posledních dat Českého statistického úřadu v únoru meziročně zvýšila o dvě pětiny na 2607 bytů, naopak dokončených bytů bylo meziročně o téměř polovinu méně, a to 1683. Z dat Deloitte Real Index vyplývá, že v posledním čtvrtletí loňského roku zdražily všechny byty v Česku mezičtvrtletně o 5,8 procenta. Průměrně tak metr čtvereční stál 110.100 korun, o 6000 korun více než ve třetím čtvrtletí. Průměrná cena nových bytů byla na konci roku 2024 podle analýzy Central Group, Residential a Trigemy v krajích 101.738 Kč za metr čtvereční, meziročně o čtyři procenta více. V Praze byla jejich průměrná cena 163.203 korun za metr čtvereční, meziročně vzrostla o sedm procent.